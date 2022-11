1 Die Polizei hatte die Einbrecher observiert und konnten so weitere Täter identifizieren und den Tatverdacht erhärten. Foto: © fotokitas - stock.adobe.com

Sechs Einbrecher hatten Anfang des Jahres zahlreiche Gewerbeobjekte und ein Wohnhaus in der Region ausgeräumt, um ihre Spielsucht zu finanzieren. Vor Gericht wird nun klar, wie die Polizei ihnen auf die Spur kam.















Villingen-Schwenningen - 70 Tage – so lange ging es, bis die Polizei eine Einbrecherbande aus Villingen-Schwenningen samt Nebenakteuren identifiziert hatte, die Ermittlungen zu Haftbefehlen geführt haben und die fünf Männer sowie eine Frau schließlich hinter Schloss und Riegel saßen. Nur knapp etwas mehr als zwei Monate, um Einbrechern das Handwerk zu legen? Dass die Ermittlungsbehörden so erfolgreich waren, hatte auch mit einem Informanten zu tun.

Die zuständige Polizeihauptmeisterin gab vor dem Landgericht Konstanz einen Einblick in die Ermittlungsarbeit. Angestoßen worden sei diese durch einen "Hinweis unter Vertraulichkeit", wie sie erklärt. Angeschwärzt wurde dabei der 27-jährige Angeklagte aus VS. Der Informant hatte der Polizei mitgeteilt, dass er an Firmeneinbrüchen beteiligt ist. Der Name und auch eine Handynummer lagen den Beamten vor, die Nummer war durch den (damals mutmaßlichen) Täter aber nicht mehr in Gebrauch.

Überwachung bringt weitere Täter ans Licht

Die Polizei leitet daraufhin Observationen und eine technische Überwachung seines Wagens ein. Dadurch erhärtete sich der Tatverdacht, dass der 27-Jährige in Einbrüche involviert ist. Doch nicht nur das: Die Kripobeamten konnten beim Observieren einen weiteren mutmaßlichen Einbrecher identifizieren – ein 24-jähriger alter Bekannter, der den Weg durch zehn Straftaten in das Vorstrafenregister gefunden hatte.

Der Kreis schloss sich, als sich über die Überwachung seines Mobiltelefons die Telefonnummer des 27-jährigen Tatverdächtigen ermitteln ließ und darüber hinaus eines 25-Jährigen. Letzterer dürfte als Kopf der Bande fungiert haben. Warum die Polizei davon ausging, das lässt sich an seinen Vorstrafen erkennen.

Üppiges Vorstrafenregister zeigt kriminelle Karriere

Bereits im zarten Alter von 14 Jahren hatte er in Schwenningen einen schweren Diebstahl mit Waffen begangen, 2016 war er an einem Überfall auf ein Casino, ebenfalls in Schwenningen, beteiligt. Von den anschließend verhängten Haftstrafen auf Bewährung sind noch mehr als zweieinhalb Jahre übrig. "Sie haben ganz schön was zu bieten", kommentiert der Vorsitzende Richter Arno Hornstein die kriminelle Karriere des 25-Jährigen.

Genau jenen drei Angeklagten wird die Funktion als Bande zugeschrieben, dies hatte sich auch im Rahmen der Ermittlungen und Überwachungen herauskristallisiert. Eine zufällige Verkehrskontrolle, in welche die drei geraten waren, bestärkte die Beamten in dieser Annahme.

Warum schlug die Polizei nicht früher zu?

Anhand von angehörten Gesprächen konnten in der Folge weitere Tatbeteiligte identifiziert werden. "Eine Funkzellenauswertung ergab schließlich, dass die Handys an den Tatorten eingeloggt waren", so die Polizeihauptmeisterin. Warum habe man dann nicht sofort eingegriffen und die Täter festgenommen, wollte einer der Verteidiger wissen.

Die Kripobeamtin machte deutlich: Die Ermittlungsbehörden hätten erst weitere Erkenntnisse sammeln müssen – auch, um die Strukturen der Einbrecherbande deutlich werden zu lassen. Ein Ertappen auf frischer Tat habe zudem nicht funktioniert. Das Treiben der Täter mitten in der Nacht nachzuverfolgen, sei schwer.

Diebesgut und Beweisstücke sichergestellt

Am 17. März kam es schließlich zu einer größeren Polizeiaktion. Die Wohnorte der Einbrecher waren observiert worden, um 6 Uhr morgens habe man zeitgleich bei allen Objekten zugeschlagen und die Täter so (teilweise vorläufig) festgenommen. In die Hände fiel den Beamten dabei nicht nur allerhand Diebesgut, sondern auch Beweisstücke. Lackspuren von Fluchtfahrzeugen, bei der Tat genutzte Turnschuhe oder DNA-Spuren ließen keine Zweifel aufkommen: Die Festgenommenen waren für die Einbrüche verantwortlich.

Vor Gericht legten die Angeklagten deshalb auch Geständnisse ab. In der kommenden Woche sollen die Urteile gefällt werden.