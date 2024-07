1 In Freiburg-Zähringen haben Unbekannten einen Tresor gestohlen. (Symbolfoto) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Einbrecher haben in Freiburg-Zähringen einen Tresor gestohlen.









Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag, 4. Juli, auf Freitag, 5. Juli, gewaltsam in ein Firmengebäude in der Mitscherlichstraße in Freiburg eingedrungen. Die Täter haben dort einen Tresor entwendet.