1 Durch das zerschlagene Fenster ist der Einbrecher ins Unterkirnacher Hallenbad Aqualino eingestiegen und hat einen an der Wand befestigten Tresor gestohlen. Foto: Schimkat

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht von Sonntag, 26., auf Montag, 27. Dezember, in das Unterkirnacher Hallenbad Aqualino eingedrungen und richtete erheblichen Schaden an.















Unterkirnach - Wie Christian Sontag, Geschäftsführer der Aqualino-Betriebs gGmbH, und Klaus Kuhnt, Vorsitzender des Fördervereins Aqualino, auf Anfrage unserer Zeitung erklärten, kamen die Einbrecher vom Außenbereich durch das Fenster.

Einrichtung am Sonntag privat vermietet

Das Fenster befindet sich, von außen nicht sehr gut einsichtbar, an der Wand neben der Tür zum Innenbereich des Bads, hinter dem Fenster, steht das Schwarzwaldhäuschen mit dem Kaffeeautomat zur Selbstbedienung. Das Fenster sei herausgerissen worden, dann stieg der ungebetene Besucher ein, drang in das Büro ein und riss den Safe aus der Wand, so Kuhnt. Der Safe sei verschlossen mitgenommen worden.

"Am Sonntag hatten wir endlich wieder einen guten Tag und konnten das Bad auch privat vermieten, und ausgerechnet in der darauffolgenden Nacht wird eingebrochen", zeigt sich Sontag entsetzt. Die Polizei aus St. Georgen nahm den Schaden auf, die Spurensicherung aus Rottweil war am Morgen vor Ort und untersuchte auch die Umkleidekabinen auf Spuren, erzählte Sontag und betonte, dass er die Höhe des Schadens noch nicht benennen könne.

Förderverein lässt sich nicht ausbremsen

Das Bad wurde geschlossen und um 14 Uhr am Montag wieder geöffnet, das Fenster hatte Kuhnt mit Brettern zugenagelt. Sontag sperrte das Konto auf der Bank, holte Wechselgeld von seinem Privatkonto und öffnet wieder: "Wir lassen uns vielleicht von dem Corona-Virus ausbremsen, aber nicht auch noch von Einbrechern, wir machen weiter", betont er.