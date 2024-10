Einbruch in Horb – Polizei sucht Zeugen

1 In Horb wurde in eine Garage eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: AA-W – stock.adobe.com

Einbrecher sind in eine Garage in Horb eingebrochen und haben unter anderem Fahrzeugzubehör und ein Mofa gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.









Laut Polizeibericht schlugen die Unbekannten zwischen dem 29. September und dem 13. Oktober zu. Sie drangen in eine Garage in der Schietinger Straße in Horb-Talheim ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie ein Schloss aufbrachen.