Einbrecher in Rottweil: Serie versuchter Einbrüche in Wohnhäuser

Am Montagabend ist es zu mehreren versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser an der Khuonstraße und dem Karolingerweg gekommen. Zwischen 19.15 und 20.15 Uhr versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu drei Gebäuden zu verschaffen. Dabei warfen sie jeweils mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, gelangten aber nicht in die Innenräume. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise, Telefon 0741/ 47 70.