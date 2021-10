1 Die Polizei hat in Mundelsheim mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecherbande geschnappt. (Symbolfoto) Foto: © AA+W – stock.adobe.com

Anfang der Woche ist der Polizei ein Coup gelungen: Bei einem Einsatz in Mundelsheim wurden vier mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecherbande festgenommen. Die soll auch im Kreis Calw aktiv gewesen sein.















Kreis Calw/Mundelsheim - Sie kamen bei Nacht, drangen durch die Dächer in die Gebäude ein, brachen sich einen Weg in die Büroräume und flexten dort die Tresor auf: Diese Vorgehensweise wird einer Bande von Einbrechern vorgeworfen, die seit vergangenem Jahr eine Reihe von Supermärkten in Baden-Württemberg heimgesucht haben sollen.

Laut dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Polizei werden der Bande mindestens acht Einbrüche oder Einbruchsversuche vorgeworfen – unter anderem in den Landkreisen Calw, Reutlingen, Ludwigsburg, Böblingen, Schwäbisch Hall, dem Alb-Donau-Kreis und dem Ostalbkreis.

Einbrechergruppe geschnappt

In der Nacht zum Montag haben Spezialkräfte der Polizei in Mundelsheim nun vier mutmaßliche Mitglieder der Einbrechergruppe bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) auf frischer Tat ertappt. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen, das die Federführung hatte, hervor.

Zwei der Verdächtigen waren über das Dach in die Filiale eines Discounters eingestiegen, während die Komplizen Schmiere standen. Die vier Beschuldigten (ein 45-Jähriger aus Stuttgart, ein 40-Jähriger ohne festen Wohnsitz, ein 32-Jähriger und ein 26-Jähriger aus Weinstadt) sind laut Mitteilung kosovarische Staatsangehörige.

Als Drahtzieher der Bande, die in wechselnder Besetzung aktiv gewesen sein soll, gilt der 45-jährige Mann aus Stuttgart.

Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen seien zudem Beweismittel sichergestellt worden, unter anderem Einbruchswerkzeug und Funkgeräte.

Wo die mutmaßlichen Täter im Kreis Calw zugeschlagen haben könnten, dazu will die Polizei sich bislang aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern; unter anderem gehe es darum, kein Täterwissen zu offenbaren.

Langwierige und intensive Ermittlungen

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, habe es im Kreis Calw aber auf jeden Fall Einbrüche gegeben, mit denen die nun festgenommenen Männer zu tun haben könnten. Mehr Details wurden nicht genannt.

Der nun erfolgten Festnahme seien "langwierige und intensive Ermittlungen einer auf die Bekämpfung der Eigentumskriminalität spezialisierten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen vorausgegangen. Letztere gehört zum Polizeipräsidium Reutlingen. Die Ermittler hatten die nun festgenommenen Beschuldigten seit diesem Sommer im Visier; nach und nach habe sich dabei der Tatverdacht erhärtet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ob es noch weitere Mittäter oder Einbrüche gab, die den Verdächtigen zugeordnet werden könnten – möglicherweise sogar im Kreis Calw – ist derzeit offen. Die Ermittlungen dazu dauerten noch an.