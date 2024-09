Die Blaulichtorganisationen aus Schramberg und Umgebung präsentieren sich mit vielen Infoständen. Das Rathaus, das City Center und das Jugendbauhaus laden zudem zum Tag der offenen Tür ein.

Die Polizei wird am Rathaus mit verschiedenen Fahrzeugen und Infoständen rund um die Themen Einbruchschutz und Ausbildung vertreten sein. Die Polizeihundestaffel gibt am hinteren Rathausplatz um 10.30 Uhr und um 13.30 Uhr Vorführungen. Das Technische Hilfswerk (THW) ist ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und baut am vorderen Rathausplatz eine temporäre Brücke. Die Kreisverkehrswacht Rottweil bringt einen Überschlagssimulator mit. Das DRK präsentiert sich mit mehreren Einsatz- und Transportfahrzeugen und bietet für Kinder ein Bobbycarrennen an.

Lesen Sie auch

Hundestaffel zu sehen

Beim Stand der DLRG Ortsgruppe Schramberg ist mit Torwandschießen und Wurfsackzielwerfen der Spaß garantiert. Die Bergwacht veranstaltet am City Center ein Kistenstapeln und wird dabei fachmännisch von der Abteilung Baurecht und Bauverwaltung der Stadt Schramberg unterstützt. Die Rettungshundestaffel Rottweil-Hegau gibt mit Vorführungen um 12 und 15 Uhr am hinteren Rathausplatz einen Einblick in die Vermisstensuche mit Rettungshunden.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr können Kinder eine Rundfahrt mit einem Löschfahrzeug machen (Abfahrt in der Arthur-Junghans-Straße). Neben weiteren Attraktionen bekommen die Besucher im Hof der Realschule Erhard-Junghans-Schule von der Feuerwehr vorgeführt was passiert, wenn Spraydosen brennen oder ein Fettbrand falsch gelöscht wird. Wer möchte, kann selbst Hand anlegen und das Löschen üben. Beim städtischen Vollzugsdienst können sich die Besucher ausnahmsweise umsonst blitzen lassen und ein Erinnerungsfoto machen. Am Busbahnhof steht ein Rettungshubschrauber.

Für die kleinen Gäste ist zusätzlich das Juks Spielmobil vor Ort und baut seine Spielstationen in der Weihergasse vor dem Jugendbauhaus auf.

Rallye zum Kennenlernen

Im Erdgeschoss der Oberndorfer Straße 1 verkaufen Schüler der Peter-Meyer-Schule Kaffee, Kuchen, Waffeln und Kaltgetränke. In der Mediathek im City Center öffnet das „Faire Café“ des Weltladens Schramberg seine Türen und bietet ebenfalls Kaffee, Kuchen und Getränke an.

Die Besucher können bei einer Rallye, die im Erdgeschoss des Rathauses beim Bürgerservice startet, die Stadtverwaltung kennenlernen. Im Rathaus können die Besucher unter anderem bei trockenem Wetter den Rathausturm besteigen, ein Foto am Schreibtisch Eisenlohrs machen oder das Trauzimmer besichtigen.

Die Ortsverwaltungen Tennenbronn und Waldmössingen stellen sich im kleinen Sitzungssaal vor.

Ein Bläserquintett der Stadtmusik Schramberg eröffnet um 10 Uhr auf dem Rathausturm den Tag der offenen Tür und den Blaulichttag. Ein Saxophonensemble beendet den Tag ebenfalls musikalisch auf dem Turm um 16 Uhr. Zwischendurch zieht die Stadtmusik vom Rathaus zum City Center und unterhält die Besucher beim Feuerwehrhaus, wo die „Da-Bach-na-Fahrer“ einen Stand haben und Bier und Essen verkaufen.

Ort des Wochenmarkts

Der Wochenmarkt findet am Samstag, 12. Oktober, auf dem Platz in der Marktstraße neben dem Gebäude Oberndorfer Straße 1 statt.