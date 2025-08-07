Einblicke in Verteilzentrum: Diesen Weg werden Amazon-Pakete künftig in Ettenheim durchlaufen

Um zu erfahren, wie es im neuen Verteilzentrum Ettenheim ablaufen wird, schaute sich unsere Redaktion in einem ähnlichen Standort um.
8 Uhr – im Amazon-Verteilzentrum in Neuenburg am Rhein laufen seit Stunden die Fließbänder. Darauf bahnen sich unzählige Pakete den Weg durch die 4200-Quadratmeter-Halle, werden gescannt und sortiert. Gebracht werden sie am frühen Morgen: Zwischen 2 bis 8.30 Uhr rollen rund 15 Lastwagen an und laden täglich eine fünfstellige Anzahl an verpackten Waren ab. Sie alle durchlaufen dort die letzte von drei Stationen, bevor sie an ihre Adressaten geliefert werden. „Die letzte Meile“, wie Amazon-Sprecher Steffen Adler beim Besuch unserer Redaktion am Donnerstagmorgen erklärt. Gemeinsam mit Matthias Hornyik, der den Standort seit Eröffnung 2021 leitet, gibt er ein Einblick hinter die Kulissen und zeigt, wie es ab nächstes Jahr auch im neuen Ettenheimer Verteilzentrum zugehen wird.