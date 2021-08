1 Einblicke in den Betrieb der Firma Mey erhalten die Fernsehzuschauer. Foto: Mey

Albstadt-Lautlingen. In der Sendereihe "Made in Südwest" im SWR-Fernsehen geht es

Albstadt-Lautlingen. In der Sendereihe "Made in Südwest" im SWR-Fernsehen geht es am Mittwoch, 25. August, von 18.15 bis 18.45 Uhr und am Donnerstag, 26. August, von 9.45 bis 10.15 Uhr um die Lautlinger Firma Mey. In den Geschichten aus der Arbeitswelt zeigen Wirtschaftspioniere, Global Player und Start-ups, was sie ausmacht und wie sie ihre Produkte an die Spitze bringen – diesmal die Firma Mey. Sechs Drehtage hat das SWR-Team in Albstadt gedreht: im Nähsaal, in der Strickerei und bei den Bienen. Es hat Interviews geführt zum Thema Nachhaltigkeit, zur Entstehung eines BHs und zum neuen Mey-Logo. Der Titel der 30-minütigen Reportage lautet "Dessous und ihr Geheimnis – die Firma Mey aus Albstadt".