Einblicke in Haushalt: Wo die Gemeinde Aichhalden investieren will

Trotz negativem ordentlichen Ergebnis von 753 000 Euro wird die Gemeinde Aichhalden in diesem Jahr 2,3 Millionen Euro in Baumaßnahmen investieren.
Bei der Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 samt der beiden Eigenbetriebe berichtete Kämmerer Philipp Stahl von einzelnen Veränderungen gegenüber dem Entwurf. Allerdings habe dies im ordentlichen Ergebnis nur zu einer Verbesserung von rund 10 000 Euro geführt. Schwierig abzuschätzen sei die Gewerbesteuer, weshalb er vorsichtig 4,1 Millionen Euro angesetzt habe, eine Million Euro weniger als 2025.