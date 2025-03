Einblicke in die neue Attraktion „Grand Prix Ed-venture“: Diese Neuheiten bietet der Europa-Park in der 50. Saison

Der Europa-Park startet am Samstag, 22. März, mit zahlreichen Neuheiten in die diesjährige Saison. Zwar wurden einige davon bereits bekanntgegeben, bei der Pressekonferenz am Donnerstagmittag gab die Familie Mack jedoch Informationen preis, die der Öffentlichkeit bislang verwehrt blieben. So durften Medienvertreter – darunter auch unsere Redaktion – erstmals die neue Attraktion „Grand Prix Ed-venture“ testen, die sich rund um die Mäuse-Maskottchen „Ed“ und „Edda“ und deren bevorstehenden Kinofilm dreht. Ein Überblick.

Die neue Attraktion: Das „Grand Prix Ed-venture“ im französischen Themenbereich soll einen Vorgeschmack darauf geben, was Besucher ab dem 24. Juli im neuen Kinofilm rund um die Park-Maskottchen „Ed“ und „Edda“ erwartet. Dieser erzählt auf 90 Minuten Länge, wie die beiden Mäuse ein Autorennen bestreiten. Passend dazu ist auch die Attraktion im Rennsport-Stil gehalten. So werden wartende Besucher durch eine Art Werkstatt geführt. Darin zu sehen: Das Rennauto von „Ed“, das man bereits aus kurzen Filmausschnitten kennt. Anders als bei vielen anderen Bahnen im Park ist diese Attraktion nicht für Adrenalinjunkies, sondern für Menschen, die ihre Zielgenauigkeit auf die Probe stellen möchten. Die Bahn zählt 18 Gondeln mit jeweils vier Sitzplätzen. Besucher werden durch zehn verschiedene Stationen geführt. Jede einzelne von ihnen stellt eine Szene aus dem Film dar: Mal befindet man sich in Paris, mal im winterlichen Gebirge, mal auf der Rennpiste. Die Aufgabe: Mit beweglichen Vorrichtungen, die an jedem Sitzplatz installiert sind, blinkende Ziele auf der Leinwand abschießen. Wer in sechs Minuten die meisten Punkte hat, gewinnt. Wie gut das Ganze funktioniert, wird sich zeigen. Am Donnerstag waren die Schießgeräte noch nicht einsatzbereit.

Der Eingang zu der neuen Attraktion. Foto: Piskadlo

Der neue Themenbereich: Mit „Monaco“ kommt der 18. europäische Themenbereich in den Europa-Park. Die Eröffnung ist zwar erst im Jahr 2026 geplant, erste Einblicke erhalten Parkbesucher bereits in dieser Saison. Ab 2025 wird sich das Fürstentum mit einer Reihe von Veranstaltungen präsentieren. Demnach ist eine Ausstellung von Fahrzeugen aus der „Collection des Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco“ geplant. Ein weiterer Höhepunkt: Das Zirkusfestival von Monte Carlo. Dieses soll im Winter im Europa-Park Einzug halten und dort die größten Artisten der Zirkuswelt versammeln, heißt es bei der Pressekonferenz.

Westernstadt „Silver Lake City“: Das bisherige Camp-Ressort rund um das Tipidorf erhält eine Erweiterung. Bis 2026 soll dort ein Areal entstehen, das Besucher in den Wilden Westen eintauchen lassen soll. Geplant sind zusätzliche Blockhütten, weitere Caravan-Stellplätze, ein neues Parkhaus mit 580 Stellplätzen und eine neue Westernstraße. Auch ein Spielplatz samt Minigolfplatz soll kommen. Die größte Erweiterung ist jedoch für das kommende Jahr geplant. Demnach soll dort ein neues 100-Zimmer-Gasthaus im Stil des amerikanischen Westens entstehen.

Neue Bücher: Pünktlich zum ersten Geburtstag der bisher neusten Achterbahn „Voltron Nevera“, die am 26. April 2024 eröffnet wurde, soll in diesem Jahr eine neue Comicreihe rund um den Erfinder Nicola Tesla erscheinen. Ein weiterer Comic soll zudem die Geschichte des Europa-Parks erzählen. Darin werden die Anfänge und die Herausforderungen dargestellt, mit denen die Gründerfamilie Mack vor 50 Jahren konfrontiert wurde.

„50-Jahre“-Ausstellung: Wer sehen möchte, welche Entwicklung der Park in 50 Jahren durchgemacht hat, hat in dieser Saison in der Silver-Star-Halle die Chance dazu. Dort sind Höhepunkte der Parkgeschichte mit Bildern und passenden Texten dargestellt.

„50-Jahre“-Kollektion: Im neugestalteten Shop in der Deutschen Allee warten neue Andenken Besucher. Darunter das limitierte Chronik zum 50-Jährigen oder eine exklusive Monopoly-Edition.

Besucher, die ab dem 22. März in den Park dürften, werden künftig von den Europa-Park-Maskottchen „Ed“ und „Edda“ am Haupteingang begrüßt. Foto: Piskadlo

Videospiel: „Ed“ und „Edda“ erhalten nicht nur eine eigene Attraktion samt Kinofilm, sondern auch ein eigenes Videospiel. Darin steuert man die Mäuse durch verschiedene Rennpisten und muss sich gegen andere Fahrer durchsetzen. Noch in diesem Jahr soll es für alle gängigen Spielekonsolen erscheinen.

Neue Shows: Bei „Die Legende des Zorro“ erleben Besucher eine Stuntshow in der nun überdachten Spanischen Arena. Reitkunst, Voltigier-Artistik und Degenkämpfe lassen die Legende des maskierten Helden lebendig werden, kündigte der Park an. Die Entstehungsgeschichte des Parks wird zudem in „Big Moments – The Celebration Show“ im Teatro zum Leben erweckt. Die Inszenierung entführt die Gäste auf eine Reise durch ein halbes Jahrhundert voller magischer Momente, so der Park weiter.

Längste Wintersaison der Geschichte: Die Wintersaison, kündigte der Europa-Park an, wird die längste in der Geschichte des Freizeitparks sein. 2026 wird der Park bis zum 18. Januar geöffnet haben.