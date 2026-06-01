Einblicke in die Logistikbranche: Besuch des Containerhafens in Weil am Rhein stößt auf reges Interesse

Anstatt durchs Museum oder die Stadt ging es für die Teilnehmer dieser Führung übers Terminal im Hafen von Weil am Rhein, wo Container aus aller Welt eintreffen.
Eine beachtlich gute Resonanz fand die Einladung der Volkshochschule und Contargo zu einer Führung durch das Containerterminal im Weiler Hafen: 18 Interessierte, darunter auch einige von weit her angereist, ließen sich am Samstagnachmittag das Areal zeigen. Stadtführer Günter Steiert fiel es leicht, dabei viele Fragen zu erklären, denn in seiner beruflichen Tätigkeit war er einst selbst in der Logistikbranche beschäftigt.