Einblicke in den Beruf: 22-jährige Seelbacherin hat schon zwei Bücher über Pflegealltag geschrieben

Valerie Dobrindt ist gelernte Pflegekraft und hat ihre Erfahrungen in zwei Büchern festgehalten. Darin beschreibt sie Erlebnisse, Begegnungen und Herausforderungen.
Pflege bedeutet für viele weit mehr als medizinische Versorgung. Sie umfasst Nähe, Verantwortung und den täglichen Umgang mit Menschen in verletzlichen Lebenssituationen. Die 22-jährige Valerie Dobrindt hat diese Erfahrungen in ihren Büchern „Mehr als nur Pflege“ und „Mehr als nur Pflege – ich sehe dich“ festgehalten. Darin beschreibt sie den Alltag in Einrichtungen und Heimen aus persönlicher Sicht.