Einblicke in den Beruf: 22-jährige Seelbacherin hat schon zwei Bücher über Pflegealltag geschrieben

Valerie Dobrindt ist gelernte Pflegekraft und hat ihre Erfahrungen in zwei Büchern festgehalten. Darin beschreibt sie Erlebnisse, Begegnungen und Herausforderungen.

Pflege bedeutet für viele weit mehr als medizinische Versorgung. Sie umfasst Nähe, Verantwortung und den täglichen Umgang mit Menschen in verletzlichen Lebenssituationen. Die 22-jährige Valerie Dobrindt hat diese Erfahrungen in ihren Büchern „Mehr als nur Pflege“ und „Mehr als nur Pflege – ich sehe dich“ festgehalten. Darin beschreibt sie den Alltag in Einrichtungen und Heimen aus persönlicher Sicht.

Der Kontakt zur Pflege begann für sie früh. Als Kind kümmerte sie sich um ihre Großmutter und erkannte, wie sehr ihr der Umgang mit älteren Menschen liegt. „Das macht mir einfach unglaublich viel Freude“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Besonders wichtig seien ihr die kleinen Momente: ein Lächeln, ein „Danke“ oder ein „Schön, dass Sie hier sind“. Über solche Gesten freue sie sich jedes Mal, weil sie zeigen, dass ihre Arbeit ankommt und geschätzt wird.

Viele Erlebnisse schrieb sie nach Feierabend auf

Mit 16 Jahren schloss Dobrindt ihre einjährige Ausbildung zur Pflegefachkraft ab und arbeitet seitdem in diesem Beruf. Den Alltag beschreibt sie als abwechslungsreich und herausfordernd. Bewohner könnten etwa aufgrund von Demenz aggressiv reagieren oder versuchen, die Einrichtung zu verlassen. In einem Fall sei eine Bewohnerin sogar mit dem Zug bis nach Offenburg gefahren. Gleichzeitig gebe es intensive Gespräche und vertrauensvolle Begegnungen, die ihre Arbeit besonders machen.

Viele dieser emotionalen Erlebnisse schrieb sie nach Feierabend auf – wie in einem Tagebuch. Als sie im vergangenen Dezember selbst einige Zeit im Krankenhaus war, hatte sie Zeit, ihre Notizen zu ordnen und daraus ein Buch zu machen. Aus diesen Aufzeichnungen entstand ihr erstes Werk. Mit dem Buch, herausgebracht im Selbstverlag, möchte sie zeigen, wie vielseitig der Beruf ist und dass Pflegekräfte oft viel Dankbarkeit zurückbekommen. Gleichzeitig wünscht sich Dobrindt mehr gesellschaftliche Anerkennung. „Ich hoffe, dass Menschen die Pflege mit anderen Augen sehen“, sagt sie. Auch Politiker sollten sich stärker mit den Erfahrungen aus der Praxis beschäftigen und die Realität im Alltag kennenlernen, findet sie.

Zunächst machte das Buch im persönlichen Umfeld die Runde, zudem gab es Medienberichte. Unterstützung erhielt die Autorin vor allem von Familie und Freunden, die die Veröffentlichung weitergetragen haben.

Im Buch beschreibt sie auch prägende Begegnungen, etwa mit einer demenzkranken Frau, die sie für ihre Schwiegertochter hielt und sich jedes Mal über ihren Besuch freute. Nach einem Sturz wurde die Bewohnerin verlegt und erkannte Dobrindt später nicht mehr. Kurz darauf erfuhr sie vom Tod der Frau – ein Erlebnis, das sie bis heute beschäftigt. Dobrindt hatte keine Möglichkeit, sich zu verabschieden.

Die Arbeit ist der Pflege ist vielfältig und anspruchsvoll

Seit Oktober arbeitet die junge Frau in der Betreuung im „Kursana“ in Friesenheim. Dort stehen Gespräche, Spiele und gemeinsame Aktivitäten im Mittelpunkt. Die Arbeit unterscheide sich von der Pflege, da mehr Zeit für die Bewohner bleibe, auch wenn sie die klassische Pflegearbeit manchmal vermisse.

Vor kurzem erschien ihr zweites Buch „Mehr als nur Pflege – Ich sehe dich“. Während sich der erste Band auf den Alltag und die Arbeit der Pflegekräfte konzentriert, richtet der zweite Band den Blick stärker auf die Bewohner. Darin geht die junge Autorin auf Krankheitsbilder ein, beleuchtet Ursachen für aggressives Verhalten und zeigt, wie sich Erkrankungen auf das Handeln Betroffener auswirken. Ihr Ziel sei es, Verständnis zu fördern und Perspektiven zu erweitern, berichtet sie.

Durch ihre Veröffentlichungen wurde Dobrindt zu zwei Veranstaltungen eingeladen: Vom CDU-Landtagsabgeordneten Willi Stächele zum „Dialog Dollenberg“ mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft sowie zu einem Podcast der Pflegefirma „Born to Pflege“, um über ihre Erfahrungen zu sprechen und ihre Sicht auf die Pflege weiterzugeben. „Es ist einfach mein Traumberuf“, freut sich Dobrindt.

Bücher online kaufen

Die Bücher „Mehr als nur Pflege“ und „Mehr als nur Pflege - ich sehe dich“ erscheinen im Verlag Story One. Interessierte finden sie unter anderem auch online bei Thalia. Ein Buch kostet 18 Euro.