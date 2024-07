Einblicke in AWO-Einrichtung: Indonesische Azubis arbeiten im Sulgener Seniorenheim

Es ist fast ein Jahr her, da haben Yeni Undana und Noval Ramadan die weite Reise aus ihrem Heimatland Indonesien auf sich genommen, um bei der AWO im Seniorenzentrum Fritz-Fleck-Haus ihre Pflegeausbildung zu beginnen. Mittlerweile sind die beiden sprachlich und kulturell gut integriert.

„Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie gut sich die beiden in unserem Seniorenzentrum eingelebt haben. Sie sind innerhalb kürzester Zeit ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Teams geworden,“ sagt Elke Musialski, Leitung der Einrichtung.

„Was mich besonders begeistert, ist ihr Engagement und auch ihre Musikalität. Mit ihren Einlagen am Klavier zaubern sie den Bewohnerinnen und Bewohnern immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Es ist eine wahre Freude die beiden zu begleiten und bei ihrer Arbeit zu beobachten.“, führte sie weiter aus.

Fritz-Fleck-Haus wird zur „zweiten Familie“

Die zwei Azubis sind sehr glücklich bei der AWO und betrachten das Fritz-Fleck-Haus mittlerweile als ihre zweite Familie, heißt es in einer Mitteilung der AWO. Diese familiäre Atmosphäre sei auch ein Leitbild der AWO, das im Fritz-Fleck-Haus täglich gelebt werde, heißt es in einer Pressemitteilung der AWO Soziale Dienste von Claudia Beck.

So würden Yeni Undana und Noval Ramadan zum Beispiel aktiv am Leben im Seniorenzentrum teilnehmen und sich an verschiedenen Aktivitäten und Ausflügen beteiligen.

Beide wohnen direkt im Seniorenzentrum in den neu eingerichteten Mitarbeiter-Appartements. „Das Seniorenzentrum Fritz-Fleck-Haus ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden. Ich fühle mich hier, als wäre ich Teil einer großen Familie“, erzählt Yeni Undana mit strahlenden Augen. „Die herzliche Aufnahme und Unterstützung, die ich hier erfahren habe, hat mich sehr berührt.“, schließt sie ihre Worte.

Dank der Unterstützung der AWO hätten Yeni Undana und Noval Ramadan kürzlich erfolgreich ihre einjährige Ausbildung zur Altenpflegehelferin absolviert.

„Wir sind stolz darauf, dass wir solch talentierte und engagierte junge Menschen in unserem Team haben und freuen uns, dass die beiden ab Oktober ihre generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau bei der AWO beginnen werden,“ sagt Elke Musialski.

Bereicherung für das soziale und kulturelle Leben

„Es ist toll die beiden auf ihrem weiteren Ausbildungsweg begleiten zu dürfen. Sie sind für uns ein großer Gewinn und bringen nicht nur ihre fachlichen Fähigkeiten ein, sondern bereichern auch das soziale und kulturelle Miteinander im Haus.“, heißt es in der Mitteilung der AWO weiter.

Die Vermittlung der beiden erfolgte im letzten Jahr durch die Ausbildungsagentur Talentle, die auf die Vermittlung indonesischer Auszubildender in Baden-Württemberg spezialisiert ist.

AWO freut sich über das Gewinnen von Talenten

Thomas Roth, Geschäftsführer der AWO Soziale Dienste gGmbH, erklärt: „Die erfolgreiche Vermittlung ist ein wichtiger Meilenstein für uns in Zeiten des Fachkräftemangels. Wir freuen uns sehr, dass wir talentierte junge Menschen aus Indonesien für unser Unternehmen gewinnen konnten und ihnen eine Perspektive in Deutschland bieten können.“