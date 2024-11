Einblicke eines Marktleiters: Wie sich der Schramberger Handel verändert hat

1 Zwei Jahrzehnte lang leitete Hans-Martin Wössner von 1977 an die Kaisers-Filiale (später Tengelmann), die sich in der Hauptstraße 53 befand und heute leer steht. Auch Rossmann schloss den hier beherbergten Laden wieder. Foto: Jambrek

Der Schramberger Einzelhandel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten entschieden gewandelt. Einer der Auskunft zu den Änderungen der Verkaufslandschaft geben kann, ist der 80-jährige Hans Martin Wössner, der einst Marktleiter des Kaiser’s war.









Hans Martin Wössner hatte die Schramberger Kaiser’s Filiale in der Hauptstraße 1977 als Marktleiter übernommen und bis zu seinem Ausscheiden zum Jahresende 1996 geleitet. Aus der Sicht des 80-Jährigen hat vor allem die Einweihung des Schloßbergtunnels 1991, die Schaffung der Schramberger Fußgängerzone sowie die Ansiedlung größerer Läden im Bereich Am Hammergraben am Stadtrand entschieden dazu beigetragen, dass der Supermarkt in der Hauptstraße im Jahr 2000, dann bereits firmierend unter dem Namen Tengelmann aufgrund von Unwirtschaftlichkeit schloss.