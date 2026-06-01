Purer Hass statt Kritik: In einem Interview erzählt SPD-Chefin Bas von massiven Anfeindungen. Sie verrät auch, warum sie trotzdem nicht aufgibt - und welche Schwäche sie mit Kanzler Merz verbindet.
Düsseldorf - Auch der resoluten SPD-Chefin Bärbel Bas fällt es nicht immer leicht, Hasstiraden und Beleidigungen auszuhalten. "Das ist schon sehr persönlich, ja", sagte die Bundessozialministerin beim "Ständehaus-Treff" der "Rheinischen Post" (RP) in Düsseldorf. "Ich bin so ein personifiziertes Feindbild geworden." Es bleibe "nicht so einfach in den Klamotten hängen, was man so lesen muss".