1 Keine Parklücke ist ihr zu eng: Die 29-jährige Saskia Marechal aus Friesenheim liebt ihren Beruf. Foto: Bohnert-Seidel

Von Barcelona, Südfrankreich oder aus dem Elsass sind die Fahrer der Riesengefährte für drei Tage nach Friesenheim gekommen. Darunter auch Saskia Marechal. Die 29-jährige Mutter von vier Kindern kann sich keinen besseren Job vorstellen.









Viele Kilometer legen die Lastwagenfahrer jahrein, jahraus zurück. Auf der Landstraße winkt man sich zu. Begegnungen finden an den Haltestopps, auf Rastplätzen oder an der Autobahn statt. Oft seien diese Begegnungen nur von kurzer Dauer. Umso wichtiger sei ein Fest, das viele Truckfahrer zusammenbringt. „Wir sind alle eine große Gemeinschaft“, sagt Claudia Peil, die gemeinsam mit Dirk und Nicole Moßmann sowie Bruno Vallelonga das dreitägige Trucker-Treffen im Industriegebiet in Friesenheim organisiert hat. 140 Trucker bildeten am Wochenende eine einmalige Sicht auf das Leben eines Lkw-Fahrers.