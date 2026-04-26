Einblicke bei Einweihung: Mit der Kita „Arche Noah“ will Hornberg neue Maßstabe setzen

Große Freude in Hornberg: Der Neubau der Kita „Arche Noah“ wurde offiziell eingeweiht. Mit dem Millionenprojekt sieht sich die Stadt für die Kinderbetreuung gut aufgestellt.
Die Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Hornberg erstrahlt nach umfassenden Modernisierungsarbeiten in neuem Glanz. Zur feierlichen Einweihung am Freitag kamen zahlreiche Besucher. Nach zweijähriger Bauzeit ist die Einrichtung nun fit für die Zukunft. Das Gebäude fügt sich durch seine besondere Struktur harmonisch in das Stadtbild ein, sondern soll auch pädagogisch, baulich und ökologisch neue Maßstäbe setzen.