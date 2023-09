Rund 50 000 Hektar groß sind die Waldflächen im Landkreis Calw. Das entspricht 63 Prozent der Kreisfläche. Das wissen die Mitglieder des Umweltausschusses der Kreistags spätestens seit ihrer jüngsten Sitzung. In der gab nämlich Edwin Haag Einblick in seine Arbeit. Er ist in der Holzverkaufsstelle des Landkreises tätig und zuständig für die Vermarktung von Rundholz aus kommunalen Wäldern und Privatwald im Landkreis. In der Summe sind das rund 120 000 Festmeter pro Jahr. 20 Kommunen nehmen die Dienste der Holzverkaufstelle in Anspruch, dazu eine Vielzahl an Privatwaldbesitzern. Dafür fällt eine Gebühr an, von der sich die Holzverkaufsstelle finanziert.

Fichten und Tannen prägen die Nadelwälder in der Region

Dass seine Arbeit spannende ist, das liegt unter anderem an den vielen Akteuren, die sich daraus ergeben. Aber auch am weltweiten Holzmarkt, der Auswirkungen bis in den Landkreis Calw hat. „Die Herausforderungen nehmen zu“, berichtete Haag.

Eine Schwierigkeit sieht er darin, dass viele Privatwaldbesitzer sich von ihrem Wald entfernen. Der klassische Fall ist, dass das Waldstück nach dem Tod des Besitzers an etliche Erben geht, die weit weg wohnen und keinen Bezug haben zum geerbten Waldstück. Dabei, sagt Edwin Haag, ist es ein großes Thema, „die Wälder zukunftssicher zu machen“.

Wälder im Nordschwarzwald In etwa 80 Prozent der Wälder in der Region wachsen Nadelhölzer, vor allem Fichten, Tannen und Kiefern. Bei den verbliebenen 20 Prozent handelt es sich um Laubwälder, vor allem mit Buchen und Eichen. „Wichtig ist die Waldpflege, zum Erhalt der Waldfunktion“ – Bäume binden CO2. Werden Wälder gepflegt, fällt Holz an. Da kommt die Holzverkaufsstelle in Spiel.

An wen verkauft Haag? Das Holz wird vor allem an „klassische Schwarzwaldsäger“ verkauft, Familienbetriebe, aber auch mittelständische Unternehmen. Zudem werden regionale Papier- und Kartonagenwerke damit beliefert. In kleinem Maß werde auch Brennholz daraus gemacht. „Wir vermarkten in die Region“, erklärte Haag, wobei die durchaus bis Hausach oder Achern „ausgedehnt“ wird.

Globales Geschäft

Der Holzmarkt Dennoch ist der Holzmarkt ein globales Geschäft, wie die Ausführungen des Experten zeigten. Vieles Faktoren spielen dabei eine Rolle. Während des Corona-Lockdowns etwa gab es einen „Hype“ – weil plötzlich alle daheim waren und Zeit hatten, um Carports und anderes zu bauen. Da habe es der Preis für Dachlatten sogar in die Tagesthemen geschafft. Derzeit sei die Situation „volatil“ , also unstetig. Die Holzpreise vorherzusagen sei schlichtweg unmöglich.

In Deutschland, der Schweiz und Österreich steigen die Baukosten und die Zinsen, es herrscht Inflation und der private Konsum schwächelt. In Skandinavien breche der Binnenmarkt ein und der Export werde forciert, und in Kanada brennen riesige Waldflächen. All das hat Auswirkungen auch auf den Holzhandel in der Region. Das sei „sehr spannend“, aber manches mal auch „richtig stressig“ für die, die im Holzverkauf tätig sind.

Das wollten die Kreisräte unter anderem wissen Dieter Gischer (SPD) fragte nach der Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern. Die ersten Ansprechpartner vor Ort sind laut Edwin Haag für Privatwaldbesitzer die Revierleiter. Er hat festgestellt, dass sich viele Waldbesitzer wegen der Vermarktung des eigenen Holzes an ihn wenden, wenn sie es selbst nicht geschafft haben, ihre Holz zu verkaufen. Auch das macht seine Arbeit unberechenbar – weil Edwin Haag vorab nur schätzen kann, wie viel Holz er in einem Jahr vermarkten wird.

„Verdient der Landkreis an der Holzvermarktung?“, fragte Andreas Kubesch (Grüne). Das tut er nicht, entgegnete Haag und deutete an, dass die Entgelte bald steigen dürften.