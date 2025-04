Am ersten Tag der „Zukunftstage“ lud das Justizministerium Baden-Württemberg mit dem Präsidenten des Landgerichts Rottweil Florian Diekmann die Rechtsreferendare zum Austausch ein.

Es handelt sich dabei um Jura-Absolventen, die sich in einer zweijährigen praktischen Ausbildung – dem sogenannten Referendariat – auf ihr zweites Staatsexamen vorbereiten. Erst danach können sie sich als Richter, Staatsanwälte oder Anwälte bewerben.

Lesen Sie auch

Im Landgericht Rottweil informierte Ministerialrätin Stefanie Schäffler, zuständig für Personalangelegenheiten im Oberlandesgericht-Bezirk Stuttgart, in Anwesenheit von der Leitenden Oberstaatsanwältin Sabine Mayländer von der Staatsanwaltschaft Rottweil über die Einstellungsvoraussetzungen und Karrierewege in der Justiz.

Mit klarem Kopf

Besonders betont wurde die Bedeutung von juristischem Fachwissen, aber auch von sozialer Kompetenz. „Wir brauchen engagierte Nachwuchsjuristen, die mit klarem Kopf, fachlicher Expertise und einem Sinn für Gerechtigkeit an die Arbeit gehen“, erklärte der Präsident des Landgerichts Florian Diekmann.

Einblick in Berufsbilder Einen Tag später wurde es lebendig im Landgericht: Im Rahmen des Girls’ and Boys’ Day durften 14-jährige Schüler einen Blick hinter die Kulissen der Justiz werfen. Während im Justizwachtmeisterdienst weiterhin ganz überwiegend Männer tätig sind, gibt es im Bereich der Geschäftsstellen und der Rechtspflegerlaufbahn immer noch deutlich mehr Frauen als Männer. Deswegen hatte das Landgericht sich zum Ziel gesetzt, auch dem jeweils anderen Geschlecht Einblicke in diese Berufsbilder zu geben.

„Wir haben uns in diesem Jahr das erste Mal auf der Homepage des Girls’ und Boys’ Day registriert, und es ist eine wunderbare Bestätigung, dass wir auf Anhieb fünf Schülerinnen und Schüler für einen Einblick in die Justiz begeistern konnten“, zeigte sich Präsident Diekmann hoch erfreut.

Hautnah miterlebt

Die Schüler konnten bei einem Besuch einer Gerichtsverhandlung hautnah miterleben, dass eine „echte“ Gerichtsverhandlung viel ruhiger und sachlicher verläuft als im Fernsehen, ohne laute Anwälte und dramatische Urteile.

Wachtmeister berichtet Die Schüler wurden zudem von einem Wachtmeister empfangen, der ihnen von seinem herausfordernden Alltag berichtete. Ein Highlight dabei war die Besichtigung der gerichtseigenen Gewahrsamszelle, in der zumeist Untersuchungsgefangene in den Sitzungspausen untergebracht werden. Zuletzt stand ein Besuch der Staatsanwaltschaft auf dem Programm.

Spannender Einblick

Am Ende des Tages waren sich alle einig: Der Einblick in die Justiz war spannend – und vielleicht wird ja einer der fünf Jugendlichen in ein paar Jahren selbst eine Ausbildung in der Justiz, ein Rechtspflegerstudium oder Gerichtsvollzieherstudium an der Hochschule für Rechtsplge in Ulm oder Schwetzingen oder ein Jurastudium beginnen.

Das Landgericht Rottweil wird auch in Zukunft ähnliche Veranstaltungen anbieten – denn die Justiz braucht Nachwuchs, der nicht nur kluge Urteile fällt, sondern auch neugierig auf die Welt des Rechts ist, heißt es in einer Pressemitteilung des Landgerichts Rottweil.

Das Personal Die Richterschaft des Landgerichts Rottweil besteht aus sieben Richterinnen und elf Richtern, darunter drei vorsitzende Richterinnen und fünf vorsitzende Richter. Neben vier Wachtmeistern, die für die Sicherheit und Ordnung sorgen, sind 13 Servicemitarbeiterinnen für den reibungslosen Ablauf „hinter den Kulissen“ verantwortlich. Im Landgerichtsbezirk Rottweil sind vier Amtsgerichte mit Direktorinnen besetzt und zwei Amtsgerichte mit Direktoren

Das Landgericht Rottweil bietet neben der Möglichkeit des Referendariats auch Plätze für BOGY-Praktika. Darüber hinaus werden im Ausbildungszentrum beim Amtsgericht Rottweil jährlich bis zu zehn Auszubildende zum Justizfachangestellten ausgebildet.