Einblick in Tempeh-Produktion: Ottenheimer setzt auf Fleischalternative

Andreas Probst will Bio-Tempeh mit regionalen Zutaten in Südbaden etablieren. Die SPD-Europaabgeordnete Vivien Constanzo zeigte sich bei einem Besuch beeindruckt.
„Tempeh – Nein, hat mir nicht geschmeckt – das höre ich öfter“, mit diesen Worten läutet Andreas Probst den Rundgang durch die Produktionsstätte seiner Firma „Abeentoo“ ein. Probst hat sich der Produktion von Tempeh verschrieben, einem fermentierten Lebensmittel, das aus Hülsenfrüchten wie etwa Sojabohnen oder Lupinen hergestellt wird und hierzulande noch immer eher selten auf den Tellern landet. Das will Probst ändern. Der Ernährungswissenschaftler kennt Tempeh bereits seit mehr als 40 Jahren. „Ein super Lebensmittel“, sagt er seinen Zuhörern beim Besuch der SPD-Europaabgeordneten Vivien Constanzo und des Lahrer Landtagskandidaten der Sozialdemokraten, Kai Schröder-Klings. Ebenfalls dabei sind der Erste Bürgermeisterstellvertreter Elmar Trunkenbolz und der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Karl-Rainer Kopf.