Einblick in St. Georgen: Was machen Pflegefachkräfte? Prominente Praktikantin schnuppert rein

Eigentlich kennt man sich aus mit Praktikanten bei der evangelischen Altenhilfe St. Georgen. Zehn bis zwölf Praktikanten habe man schon pro Jahr in den diversen Einrichtungen, schätzt Antje Storz, Wohnbereichsleiterin im Lorenzhaus. Doch die Praktikantin, die an diesem Tag im Altenpflegeheim in den Beruf der Pflegefachkraft hineinschnuppern durfte, war dann dennoch etwas Besonderes: Es war immerhin Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen, die Storz an diesem Tag begleitete und ihr über die Schulter schaute.

Neue Tagespflege-Gäste aufnehmen, Essen servieren, und vor allem ganz, ganz viele Gespräche – es waren eindrückliche drei Stunden, die sie im St. Georgener Lorenzhaus verbrachte, sagt Scholz rückblickend. „Man kann aufräumen mit so einigen Sätzen, die man im Kopf hat“, erklärt die Arbeitsagentur-Chefin. Ihr Urteil: von wegen mangelnde Betreuung und wenig Zuwendung für die Bewohner. „Wenn ich mir im Alter aussuchen müsste, ob ich alleine zu Hause oder hier in Gemeinschaft bin – da wäre die Entscheidung für mich klar.“

Und auch der Beruf der Pflegefachkraft stehe heute unter ganz anderen Sternen als noch früher, betont Florije Sula, Geschäftsführerin der evangelischen Altenhilfe St. Georgen – auch wenn dem Berufsbild bisweilen, trotz deutlich verbesserter Bedingungen, noch ein schlechtes Image anhaftet. Unattraktive Arbeitszeiten und wenig Freizeit, hohe Belastung und ein geringer Verdienst – diese Vorurteile kann Sula so langsam nicht mehr hören. „Weil das nicht stimmt“, wie sie betont.

„Aber es schwirrt eben noch so in den Köpfen herum, dass man in der Pflege schlecht verdient“, bedauert Sula. Das sei nicht der Fall – zumindest nicht mehr. Die Zahlen, die Elena Niggemann, Pressesprecherin der Arbeitsagentur, im Gepäck hat, untermauern das: 2024 verdienten Pflegefachkräfte im Median 4400 Euro – eine Steigerung von gut 40 Prozent gegenüber dem Gehaltsniveau vor zehn Jahren. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum stiegen die durchschnittlichen Entgelte – über alle Berufsbilder gerechnet – um etwa 30 Prozent.

Pflegekräfte machen Beziehungsarbeit

Sie habe sich explizit für ein Praktikum im Pflegebereich entschieden, erklärt Scholz, um mit Vorurteilen aufzuräumen. Die Arbeit habe sie als sehr vielseitig erlebt. Da ist einerseits der Kontakt zu Bewohnern, deren Betreuung und Aktivierung – ein ganz zentraler Bestandteil der täglichen Tätigkeit, wie Wohnbereichsleiterin Storz sagt. „Es ist Beziehungsarbeit, was wir hier machen“, sagt sie. Das wissen offenbar auch die Bewohner zu schätzen: „Freundliche Menschen helfen mehr als jede Pille“ – diese Aussage einer Bewohnerin sei ihr ganz besonders im Gedächtnis geblieben, sagt Pressesprecherin Niggemann, die Scholz an diesem Tag beim Praktikum begleitete.

Wohnbereichsleiterin Antje Storz (rechts) zeigt Sylvia Scholz von der Arbeitsagentur, was im Hinblick auf die Dokumentation so alles zu leisten ist. Foto: Helen Moser

Ganz getan ist es mit Gesprächen und Co. aber auch nicht – zum Beruf der Pflegefachkraft gehört unter anderem die Dokumentation. Deren Umfang überraschte Arbeitsagentur-Chefin Scholz dann doch: Etwa ein bis zwei Stunden, schätzt Wohnbereichsleiterin Storz, verbringe sie täglich mit dieser Aufgabe. An sich kein Problem – nur bei Personalmangel komme wegen solcher Aufgaben leicht Stress auf, gibt Storz zu bedenken.

Davon betroffen ist die evangelische Altenhilfe aktuell jedoch nicht, wie Geschäftsführerin Sula berichtet. 17 Auszubildende fangen in diesem Jahr neu bei der Altenhilfe an; parallel dazu werden zehn ausgebildete Pflegekräfte übernommen. „Wir freuen uns zudem über Quereinsteiger – und haben auch immer mal wieder welche“, sagt Sula. Derzeit beschäftigt die evangelische Altenhilfe ihr zufolge etwa 300 Mitarbeiter – viele davon in Teilzeit.

Ein zukunftssicherer Beruf

Wobei die Geschäftsführerin der evangelischen Altenhilfe sagt: „Auch wenn ich sage, wir haben keinen Fachkräftemangel. Deutschlandweit haben wir ihn natürlich.“ Und das, obwohl Altenpflege perspektivisch angesichts der alternden Gesellschaft immer wichtiger werden dürfte, wie Scholz betont.

Auch deswegen habe sie mittels ihres Praktikums auf den Beruf aufmerksam machen und mit Vorurteilen aufräumen wollen. „Wenn es einen Beruf gibt, der zukunftssicher ist, dann ist es die Pflege“, sagt Scholz – auch angesichts des Vormarschs von Künstlicher Intelligenz in anderen Berufsbildern.

Pflege im Schwarzwald-Baar-Kreis

Beschäftigte

Laut Bundesagentur für Arbeit waren im vergangenen Jahr etwa 4140 Pflegekräfte im Kreis sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das entspricht etwa den Zahlen aus 2024 und macht einen Anteil von 4,7 Prozent an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kreis aus. Pflegeberufe sind mit 3585 weiblichen Beschäftigten im Kreis nach wie vor eine Frauendomäne. Doch die Zahl der männlichen Beschäftigten steigt leicht. Derweil ist Teilzeitbeschäftigung sehr verbreitet: Mehr als die Hälfte der Frauen arbeitet in Teilzeit.

Arbeitslose

Im Jahresschnitt gab es 2025 nur 92 Arbeitslose aus den Pflegeberufen im Landkreis, davon 73 auf Helferniveau.

Auszubildende

259 Pflegefachkräfte waren zum Stichtag 31. Dezember 2025 an Pflegeschulen im Schwarzwald-Baar-Kreis in Ausbildung.

Fachkräftemangel

Die Engpassanalysen, welche die Statistik der Bundesagentur für Arbeit seit 2012 regelmäßig erstellt, bestätigen einen andauernden Fachkräftemangel in den Pflegeberufen. Dieser erstreckt sich auf alle examinierten Pflegekräfte einschließlich der Pflegeassistenz.