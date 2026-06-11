Einblick in St. Georgen: Was machen Pflegefachkräfte? Prominente Praktikantin schnuppert rein

Besondere und prominente Praktikantin bei der evangelischen Altenhilfe St. Georgen: Das steckt hinter dem Praktikum von Arbeitsagentur-Chefin Sylvia Scholz.
Eigentlich kennt man sich aus mit Praktikanten bei der evangelischen Altenhilfe St. Georgen. Zehn bis zwölf Praktikanten habe man schon pro Jahr in den diversen Einrichtungen, schätzt Antje Storz, Wohnbereichsleiterin im Lorenzhaus. Doch die Praktikantin, die an diesem Tag im Altenpflegeheim in den Beruf der Pflegefachkraft hineinschnuppern durfte, war dann dennoch etwas Besonderes: Es war immerhin Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen, die Storz an diesem Tag begleitete und ihr über die Schulter schaute.