„Sportliche Erfolge und kreative Köpfe“ Friesenheimer werden für ihre besonderen Leistungen bei Gala geehrt

Den Sportlern und Kulturschaffenden in der Gemeinde zollte Bürgermeister Erik Weide bei der Friesenheim-Gala großen Respekt . Knapp 90 Menschen wurden in diesem feierlichen Rahmen in der Auberghalle in Oberschopfheim geehrt.