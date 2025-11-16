Einblick in Rottweiler Einrichtung: Neue Leitung im Waldkindergarten komplett

Der Rottweiler Waldkindergarten hat jetzt eine Doppelspitze und erhielt Besuch vom Oberbürgermeister. Dabei ging es auch um Alltag im Waldkindergarten und aktuelle pädagogische Themen.
Der Rottweiler Waldkindergarten hat eine Doppelspitze: Saskia Ahrens und Steven Rodrigues führen gemeinsam die Einrichtung am Waldrand bei Bühlingen. Oberbürgermeister Christian Ruf gratulierte beiden jeweils zur offiziellen Ernennung als Teil des Führungsteams und nutzte den Anlass für einen kurzen Besuch in Rottweils jüngster Kindertageseinrichtung.