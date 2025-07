Einblick in Calw: Immer als perfekt in der Psychiatrie Hirsau?

Immer als perfekt in der Psychiatrie Hirsau?

50 Jahre ist es her, dass die Psychiatrie Calw, heute Zentrum für Psychiatrie Nordschwarzwald (ZfP), ihre Tore öffnete. Das ist eine lange Zeit, gerade im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie hat sich vieles getan. Schade, dass das beim Tag der offenen Tür komplett ignoriert wurde. Was sie über ihre Entwicklung zu berichten hatte, waren vor allem bauliche Veränderungen, gezeigt in einer etwas lieblosen Bildergalerie.