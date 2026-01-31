Einblick in Balinger „JakobusHaus“: Wie man Obdachlosen auf Augenhöhe begegnen und helfen kann

Wenn die Temperaturen unter null fallen, wird der Winter für Obdachlose zur tödlichen Gefahr. Ein Experte erklärt, wie man diesen Menschen helfen kann.
Der Atem zeichnet weiße Wolke in die Luft, stellenweise ist der Asphalt gefroren, immer wieder fällt Schnee - der Winter hat die Region fest im Griff. Während sich viele Menschen in ihre beheizten Wohnungen zurückziehen, kämpfen Obdachlose Nacht für Nacht ums Überleben. Für sie ist der Winter nicht nur eine Jahreszeit, sondern ein permanenter Ausnahmezustand.