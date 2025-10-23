Einbau von LEDs in Straßenlaternen: Gemeinde Schenkenzell will Energiekosten sparen

Die Straßenlaternen in der Obere Wiedmen und einem Teilbereich von Spannstatt-Hochberg sollen auf energieeffiziente LED-Beleuchtung umgestellt werden.

Bereits vor einem Jahr hatte der Gemeinderat eine Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik für die Obere Wiedmen und Spannstatt-Hochberg beraten. Eine Kostenschätzung von circa 18 000 Euro beinhaltete allerdings nur die reinen Materialkosten. Ein aktuell vorliegendes Angebot des E-Werk Mittelbaden liegt bei 29 200 Euro. Nun ergibt sich die Möglichkeit, kurzfristig den Tausch der Leuchtmittel von insgesamt 42 Straßenlaternen durch den Stromversorger umzusetzen, berichtete Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Eine Umstellung auf die moderne Lichttechnik würde den Energieverbrauch von derzeit 70 Watt auf elf Watt reduzieren, im Halbnachtbetrieb sogar auf fünf Watt. Für die Realisierung stünden der Gemeinde zwei Optionen zur Verfügung. Entweder eine Kompletterneuerung der Straßenlaternen, die mit 25 Prozent gefördert werde. Die Bearbeitungsdauer des Förderantrags werde jedoch circa eineinhalb Jahre dauern. „Nur der Austausch der Leuchtmittel wäre sofort und technisch umsetzbar, wird aber nicht gefördert“, schilderte der Bürgermeister Variante zwei.

Nach Angaben des E-Werk Mittelbaden entstünde durch einen Komplettaustausch kein wesentlicher Zusatznutzen. Neue Straßenlaternen hätten lediglich den Vorteil, die Lichtfarbe bei Nacht zu einer bestimmten Uhrzeit verändern zu können.

„Eine von der Bauverwaltung erstellte Kostenvergleichsrechnung über einen Zeitraum von zehn Jahren hat ergeben, dass die Sofortumrüstung gegenüber der förderfähigen Variante eine Kostenersparnis von rund 9000 Euro bringt“, rechnete Heinzelmann vor.

Abschaltung mit größerem Sparpotenzial

Trotz der Einsparmöglichkeiten bei einer sofortigen Umstellung bringe eine Abschaltung der Straßenbeleuchtung in einem definierten Zeitfenster ein weitaus größeres Sparpotential. Bei Halbnachtschaltung dauere die Amortisationszeit circa 7,2 Jahre, ohne Halbnachtschaltung 8,3 Jahre.

„Bei einer Komplettabschaltung müssen für die einmalige Umstellung Kosten von etwa 4000 Euro berücksichtigt werden. Trotzdem stellt diese Maßnahme die wirtschaftlichste Möglichkeit dar, Kosten zu reduzieren. Das hat die Vergangenheit gezeigt“, erinnerte der Bürgermeister an die Corona-Zeit. Trotz der nur 16 000 Euro eingestellten Mittel im aktuellen Haushalt befürwortete Rat Werner Kaufmann den Sofortaustausch, da der Strom nicht billiger werde. Für ihn stellte sich jedoch die Frage, ob es für die Maßnahme eine verkehrsrechtliche Anordnung brauche, die rund 1000 Euro koste. „Es handelt sich hier um Nebenstraßen und die Masten sind vorhanden. Da braucht es nur einen Steiger, um die Leuchtmittel auszutauschen“, argumentierte Kaufmann. Dies, so der Bürgermeister, werde er noch abklären. Einstimmig beschloss das Ratsgremium, die Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung in der Obere Wiedmen und einem Teilbereich von Spannstatt-Hochberg durch LED-Technik umzurüsten.