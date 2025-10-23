Einbau von LEDs in Straßenlaternen: Gemeinde Schenkenzell will Energiekosten sparen

Die Straßenlaternen in der Obere Wiedmen und einem Teilbereich von Spannstatt-Hochberg sollen auf energieeffiziente LED-Beleuchtung umgestellt werden.
Bereits vor einem Jahr hatte der Gemeinderat eine Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik für die Obere Wiedmen und Spannstatt-Hochberg beraten. Eine Kostenschätzung von circa 18 000 Euro beinhaltete allerdings nur die reinen Materialkosten. Ein aktuell vorliegendes Angebot des E-Werk Mittelbaden liegt bei 29 200 Euro. Nun ergibt sich die Möglichkeit, kurzfristig den Tausch der Leuchtmittel von insgesamt 42 Straßenlaternen durch den Stromversorger umzusetzen, berichtete Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.