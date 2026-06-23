Einbahnstraße: Landratsamt genehmigt einjährigen Versuch

„Todesstoß fürs Städtle“: Solche und andere Kritik hagelte es, als in der Oberstadtstraße eine Einbahnregelung erlassen wurde.
Könnte man die Situation insoweit verändern, indem man zumindest zwischen der Post und dem Rathaus die Strecke wieder für Fahrzeugverkehr in beide Richtungen frei geben? Diesen Gedanken hatten Bürgermeister Heiko Lebherz und Bauamtsleiter Hans-Martin Schluck schon im März 2025 mit dem Leiter des Verkehrsamtes am Landratsamt, Tobias Liebhardt, und dessen Stellvertreterin Angelika Schellhammer erörtert. Jetzt scheint aus der Idee tatsächlich Wirklichkeit zu werden.