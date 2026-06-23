Einbahnstraße: Landratsamt genehmigt einjährigen Versuch

Könnte man die Situation insoweit verändern, indem man zumindest zwischen der Post und dem Rathaus die Strecke wieder für Fahrzeugverkehr in beide Richtungen frei geben? Diesen Gedanken hatten Bürgermeister Heiko Lebherz und Bauamtsleiter Hans-Martin Schluck schon im März 2025 mit dem Leiter des Verkehrsamtes am Landratsamt, Tobias Liebhardt, und dessen Stellvertreterin Angelika Schellhammer erörtert. Jetzt scheint aus der Idee tatsächlich Wirklichkeit zu werden.

Das Landratsamt, so berichtete der Haigerlocher Ortsvorsteher Michael Zubke in der jüngsten Sitzung des Kernstadt-Ortschaftsrates, habe einen einjährigen Verkehrsversuch genehmigt, in dem die Einbahnstraßenregelung im Abschnitt zwischen den Gebäuden 23 (Haus Clemente) und 15 (ehemaliges Gasthaus Post; heute ein Wohnhaus mit Zahnarztpraxis) in der Oberstadtstraße aufgehoben wird.

Zwei Parkplätze dürfen bleiben

Als man vor einem Jahr über diese Lösung nachgedacht hatte, gab es freilich einen größeren Knackpunkt: Unterhalb der Mauer des Hauses Siebert sind zwei Parkplätze eingerichtet. Sie sollten zunächst wegfallen, da man mit ihnen die eigentlich für Begegnungsverkehr erforderliche Fahrbahnbreite von 4,50 Meter nicht erreicht. Aber, so Bauamtsleiter Hans-Martin Schluck im Ortschaftsrat, man habe erreicht, dass die beiden Parkplätze bleiben dürfen. Man dürfe künftig auf ihnen halt nur mit der Fahrzeugnase bergabwärts parken.

Obwohl zwischen der früheren Post und dem ehemaligem Gasthaus Löwen der Einbahnverkehr bis hoch zum Römerturm unverändert bestehen bleibt, so bietet der Langzeitversuch künftig doch die Möglichkeit von oben wieder ganz nach unten bis zur Ampel bei ehemaligen Spielwarengeschäft Stiefel durchzufahren. Und zwar vom Römerturm bergab über die Pfleghofstraße.

Versuch wird ausgewertet

Allerdings kann man dort das Städtle nicht hoch fahren, denn um auf dem schmalen und steilen Sträßlein keine gefährlichen Situationen heraufzubeschwören, wird ab dem Haus Clemente bis zur Einfahrt ins ehemalige jüdische Wohnviertel Haag in etwa bei der Uhrenmanufaktur Naeschke eine Einbahnregelung greifen - und zwar bergab. Das war schon vor einem Jahr der Wunsch des Haigerlocher Ortschaftsrates und dieser wird jetzt auch umgesetzt. Der Bereich bleibt auch so wie bisher eine Spielstraße, es gilbt also Schrittgeschwindigkeit. Die Oberstadtstraße dagegen bleibt ein „verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“, auf dem Tempo 20 gilt.

Neue Verkehrsschilder sind bereits bestellt und zum Teil auch schon beim städtischen Bauhof eingetroffen. Damit können die Verkehrszeichen entsprechend angepasst und auch Markierungen ergänzt werden. Bis die neue Regelung greift, wird es allerdings noch ein paar Tage dauern. Die Stadtverwaltung, so Elisabeth Hahn vom Ordnungsamt, werde die Bevölkerung auf jeden Fall rechtzeitig darüber informieren. Während des Verkehrsversuches werden zudem die Auswirkungen auf Verkehrssicherheit und Verkehrsablauf beobachtet und ausgewertet.

Über zehn Jahre Einbahnstraße

Am Mittwoch, 21. Oktober, 2015 war eine verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) des Landratsamtes umgesetzt worden. Damals wurde aus Verkehrsberuhigten Straße (landläufig Spielstraße genannt) mit Durchgangsverkehr in beiden Richtungen aber Schrittgeschwindigkeit ein Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Einbahnstraßenregelung von unten nach oben und Tempo 20. Der Nachteil dieser Lösung: Wer von der Oberstadt in die Unterstadt wollte, musste weite Umwege in Kauf nehmen. In der örtlichen Geschäftswelt in der Oberstadtstraße wurde schnell die Kritik laut, dass sich das geschäftsschädigend auswirkt. Tatsächlich schlossen nach der Umsetzung der Einbahn-Regelung einige Läden.