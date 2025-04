In der Innenstadt gibt es am Wochenende vieles zu entdecken und zu erleben. Die Stadt Horb und die City-Initiative Horb Aktiv gestalten gemeinsam mit den Horber Einzelhändlern ein vielseitiges Programm mit Kunsthandwerk

Der Horber Frühling bietet am Sonntag, 6. April, ein farbenfrohes Erlebnis mit Shopping, Kultur, Kulinarik, Kunsthandwerk und Gesundheit.

Die Stadt Horb und die City-Initiative Horb Aktiv gestalten gemeinsam mit den Horber Einzelhändlern ein vielseitiges Programm mit Kunsthandwerk, Gesundheitsmesse, Elsässisch-Schwäbischem Markt und einem verkaufsoffenen Sonntag in der Horber Innenstadt. Zahlreiche Attraktionen sorgen für Unterhaltung für die ganze Familie. Kulinarische Spezialitäten des Elsässisch-Schwäbischen Marktes auf dem Marktplatz laden zum Genießen ein. In der Markthalle, entlang der Schillerstraße und in der Halle der Gutermann-Grundschule präsentieren Kunsthandwerker ihre vielfältigen Kreationen. Die Gesundheitsmesse bietet informative Einblicke in verschiedene Gesundheitsthemen. In Zusammenarbeit mit der städtischen Musikschule treten Kinder als kleine Straßenmusiker auf und sorgen für musikalische Unterhaltung in der Innenstadt. Faszinierende Seifenblasen von Klausi Klücklich begeistern Jung und Alt gleichermaßen. Bereits am Samstag, 5. April, öffnet die 2. Kunsthandwerker-Messe „einzigARTig“ in der Halle der Gutermann-Grundschule von 11 bis 18 Uhr ihre Türen.

Verkaufsoffener Sonntag Von 13 bis 18 Uhr laden die Horber Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag ein und bieten zahlreiche Aktionen und Rabatte an.

Gesundheitsmesse Die Gesundheitsmesse in der Gutermannstraße und am unteren Markt informiert am Sonntag von 11 bis 18 Uhr über Gesundheit und Wohlbefinden. Begleitende Vorträge finden im Forum des Kulturhauses Kloster statt: 13 Uhr: „Was ist Evolutionspädagogik?“ – Evangelia Kriegel. 14.30 Uhr: „Revolution in der Gesundheit durch Quantentechnologie“ – Team Dreher. 16 Uhr: „Aufgaben & Ziele des Sozialverbandes VdK“

Kunsthandwerk Samstag, 5. April (11 bis 18 Uhr) und Sonntag, 6. April (10 bis 17 Uhr): Kunsthandwerker-Messe „einzigARTig“ in der Halle der Gutermann-Grundschule. Samstag, 5. April: Workshop „Tücher batiken“ (13 bis 18 Uhr, Atelier in der Bildechinger Steige 10). Sonntag, 6. April (11 bis 18 Uhr): Präsentation von Kunsthandwerk in der Markthalle und entlang der Schillerstraße

Elsässisch-Schwäbischer Markt Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem Marktplatz eine kulinarische Reise mit regionalen Spezialitäten und elsässischen Leckereien: Deftige Flammkuchen, köstliche Tartes und feine Konfitüren – allen voran die berühmte Hagebuttenkonfitüre, die in keinem elsässischen Vesper fehlen darf. Dazu gibt es regionale Spezialitäten wie Kräuter-Ziegenkäse, Salami vom Hirsch oder Lamm, kombiniert mit frischem Baguette und Elsässer Brot. Ein wahres Fest für die Sinne!

Straßenshows Straßenmusik und Walking-Acts sorgen für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Kinder der städtischen Musikschule treten als kleine Straßenmusiker auf, während der Künstler Klausi Klücklich mit beeindruckenden Seifenblasen für Begeisterung sorgt. Zusätzlich faszinieren Walking-Acts mit künstlerischen Darbietungen. Jongleure, Stelzenläufer und fantasievoll verkleidete Akteure mischen sich unter die Gäste und sorgen für Überraschungsmomente.

Fairtrade und Ernährung Im Theatersaal des Kulturhauses Kloster findet die Ausstellung „Make Chocolate fair!“ statt. Vorträge von Aldo Daniel Chipana, Sohn eines Kakaoproduzenten aus Bolivien, um 14 und 15 Uhr beleuchten die Herausforderungen der Kakaoproduktion und den fairen Handel. Begleitend gibt es eine Schokoladenverkostung. Der Weltladen Horb stellt fair gehandelte Schokoladenprodukte vor, und das Team von Sven Bach – Praxis für Ernährungstherapie – steht für Gespräche rundum gesunde und nachhaltige Ernährung bereit.

Stadtführungen, Museen 11 bis 18 Uhr Bücherflohmarkt bei der Stadtbücherei auf dem Marktplatz . 14 Uhr öffentliche Stadtführung, Treffpunkt Rathaus, Marktplatz 8. 14 bis 17 Uhr Stadtmuseum im Bürgerkulturhaus am Marktplatz: Landschafts- und Genremalerei von Kaltenmoser, Schüz, Söhnen & Zeitgenossen, Ausstellung „Lotzer lesen!“ über Druckschriften des gebürtigen Horbers Sebastian Lotzer, der den Bauernkrieg 1525 ohne Waffen gewinnen wollte sowie wertvolle archäologische Funde aus dem Altheimer Gräberfeld der Alemannenzeit.

Weitere Informationen sowie den Programmflyer sind im städtischen Veranstaltungskalender zu finden. Auch die Tourist-Info in der Dammstraße hat am Sonntag, 6. April, geöffnet. Parken ist möglich im P&R Parkhaus Bahnhof, auf dem Aldi-Parkplatz, am Marmorwerk, der dualen Hochschule sowie auf dem Festplatzgelände.