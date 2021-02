Tierquälerei in Albstadt Unbekannt legen Feuer in Fledermaushöhlen

Jährlich zählt Dieter Hoffmann in den Wintermonaten die Fledermäuse in Albstadt und dem Heuberg. In diesem Jahr erlebte er eine unschöne Überraschung: In zwei Höhlen ist Feuer gelegt worden, das keine der Fledermäuse überlebt hat.