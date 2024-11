Ein Winterwunderland: Nagolds Eisbahn ist eröffnet

11 Die Eisbahn Nagold ist eröffnet. Foto: Thomas Fritsch/Thomas Fritsch

Der erste Tag der Nagolder Eisbahn verlief vielversprechend. Das Gesamtpaket mit der Eislauffläche und dem Winterdörfchen ist stimmig. Die Besucher tauchen ein in ein kleines Winterwunderland.









Die ersten Gäste lassen am Donnerstag nicht lange auf sich warten. Schon am Nachmittag ist das Eis immer wieder gut belegt. Vor allem Jugendliche wissen den Eisspaß zu schätzen. Da werden Pirouetten gedreht, es wird rückwärts über das Eis geglitten, oder im Höchsttempo bis zum abrupten Stopp an der Bande gesprintet. Die Freude über die Geselligkeit, die man gemeinsam auf dem Eis erleben kann, ist allgegenwärtig.