Ein wenig CSI Calw: Sie haben die blutige Wahrheit immer vor Augen

Sie sind mit die Ersten an einem Tatort. Ob nun bei einem Einbruch oder einem Mord. Die Kriminaltechniker der Polizei spielen bei vielen Ermittlungen eine entscheidende Rolle.
Sie müssen etwas aushalten können. Sie müssen psychisch stabil und belastbar sein. Denn sie sind es, die bei schweren Verbrechen oder auch bei schweren Unfällen die ungeschminkte oder blutige Wahrheit direkt vor Augen haben. Eine Wahrheit, die ihnen lange nicht oder nie aus dem Kopf geht. Dem Ersten Kriminalhauptkommissar Stefan Raisch kommen da etwa der Brückenunfall in Horb und das Familiendrama von Neuhausen im Enzkreis in den Sinn. „Oder jeder Fall, in dem es um tote Kinder geht.“