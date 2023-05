Unwetter in Balingen Häuser evakuiert, B 27 gesperrt, Gartenschau geschlossen

Land unter am Sonntag in Balingen: Die Feuerwehr war vom frühen Nachmittag mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Platzregen und Hagel sorgten für vollgelaufene Gebäude und überflutete Straßen. In Dürrwangen mussten einige Gebäude evakuiert werden.