1 Martin Heuberger (Mitte) bei einer Auszeit im Spiel gegen Dänemark. Gegen die Skandinavier gab es im Viertelfinale der U21-WM einen 31:26-Sieg. Das Endspiel am Sonntag wurde schließlich mit 30:23 gewonnen. Foto: Marco Wolf

Deutschland ist wieder Weltmeister – und als Trainer an der Seitenlinie steht ein gebürtiger Schutterwälder. Martin Heuberger erzählt im Gespräch mit unserer Redaktion von der Party mit der deutschen Handball-U21 und vom Finale gegen Ungarn.









Martin Heuberger musste nach dem Triumph mit der deutschen Handball-U21 schon am Montagmittag wieder fernsehtauglich sein. „Ich war heute schon beim Mittagsmagazin von ARD und ZDF. Zudem war ich bei RTL zu Gast und es gibt viele Interviewanfragen. Das ist nach so einem Erfolg aber auch schön“, erzählt der Trainer unserer Redaktion am Telefon während er durch den Berliner Stadtverkehr lenkt.