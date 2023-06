Jürgen Fink ist Wanderschäfer. Nach einer schwierigen Zeit hat sich der Tuttlinger entschieden im Wohnwagen zu leben und in ganz Deutschland und Frankreich Schafe zu hüten. Zuletzt genoss er die Stille und Natur am Fuße der Burg Hohenzollern.

„Hier fühle ich mich zum ersten Mal richtig angekommen“, sagt Jürgen Fink und krault seine Border-Collie-Hündin Zazou. Seit drei Jahren ist er in ganz Deutschland und Frankreich unterwegs und hütet Schafe. Anfang Mai hat er seinen Wohnwagen im Naturschutzgebiet bei Zimmern geparkt. Während der Besitzer der rund 400 Schafe und einigen Ziegen, ein Schäfermeister aus der Region, mit der Heuernte beschäftigt ist, kümmert er sich um die Weidearbeit. Die Tiere sind unterhalb der Burg Hohenzollern als Landschaftspfleger im Einsatz. „Würden die Schafe hier nicht weiden, würde es verwildern“, erklärt der 58-Jährige. Ziegen hingegen bevorzugen Sträucher. Wenn man mit dem Mähwerk über die Fläche geht, würde das der Garaus für einige seltene Pflanzen, die im Naturschutzgebiet wachsen, bedeuten. Die Ausscheidungen der Tiere düngen zudem die Fläche.

Home is where the Van is: Jürgen Fink ist seit drei Jahren mit dem Wohnmobil unterwegs. Foto: Marschal

In der Natur fühlt er sich frei

Wenn Fink in der Natur ist, fühlt er sich frei. „Hier bin ich ganz bei mir, hier komme ich zur Ruhe.“ Diese Freiheit hat er in der Wanderschäferei gesucht und gefunden. „Ich habe mir damit das absolute Glück geholt“, sagt Fink, der einen recht alternativen Lebensstil pflegt. Der Tuttlinger, der viele Jahre lang in der Medizintechnikbranche tätig war, hat Schizophrenie. „Die Ruhe hier tut mir gut“, erzählt Fink. Stress begünstigt schizophrene Schübe voran, weshalb Ruhe für Erkrankte besonders wichtig ist.

Aus Liebe zur Natur und Hündin Zazou

Als er kurz vor Ausbruch der Coronapandemie Haus und Hof verloren hat, kehrte er zurück zu seinen Wurzeln. „Ich mache hier das, was ich schon als Kind gemacht habe“, erzählt er. Auch damals habe er die Schafe von Landwirten im Ort gehütet. Bevor Fink nach Zimmern gekommen ist, hat er Schafe in Mahlstetten gehütet. Er ist mal ein paar Wochen hier, mal dort. Die Schäfer sind vernetzt und so kommt er von einem Job zum anderen. In Frankreich gibt es online eine Plattform. Dort arbeitet er gegen Kost und Logie, in Deutschland hütet Fink die Schafe unentgeltlich. „Das mache ich aus Liebe zur Natur und zu meiner Hündin“, erklärt er.

Zazou ist als Hütehündin trainiert

Zazou und die Schafe sind oft tagelang seine einzige Gesellschaft. Der dreijährige Border Collie Zazou hat er zu seiner Hütehündin trainiert. „Sie ist ganz wild darauf“, erklärt er. „Hop Hop Hop“, sagt Fink und die Herde setzt sich in Bewegung. Als Fink die Schafe vom eingezäunten Gelände auf die Weidefläche lässt, treibt Zazou die Herde an. Dabei hört sie ganz genau auf die Stimme ihres Herrchens. Die Richtung geben aber die Tiere an. Weil Fink Mineralien ausgelegt hat, steuern sie zunächst die Eimer um seinen Wohnwagen an. Zazou beobachtet derweil ganz gebannt die Herde und wartet auf den nächsten Befehl ihres Herrchens.

Die 400 Schafe werden durch Rufe und Hilfe von Hütehündin Zazou auf die Weide gebracht. Foto: Marschal

An heißen Tagen beginnt Finks Arbeitstag erst gegen Nachmittag und endet gegen 21 Uhr. Bei Hitze fressen die Tiere lieber gegen Abend, wenn es abkühlt. In der Zeit dazwischen passt er auf die Gruppe auf – obwohl es kaum vorkommen kann, dass ein Tier verloren geht.

Kein Unterschied ob 400 oder 3000 Tiere

„Die Schafe haben das Bedürfnis im Verbund zu bleiben“, erklärt Fink. Daher mache es auch keinen Unterschied ob er zehn, 400 oder 3000 Schafe hütet. Die Rassen hätten aber unterschiedliche Charaktere. Beispielsweise seien die Roussillon-Schafe, um die er sich meist in Frankreich kümmert, viel schreckhafter als die deutschen Heidschnucken. Doch eins mag er, egal wo sein Wohnmobil steht: „Das zirpen der Grillen und das Schmatzen der Schafe ist Musik in meinen Ohren.“

Mittlerweile ist er auf dem Weg nach Frankreich

Mittlerweile ist Fink wieder weitergezogen. Der Schäfer hat sein Heu eingebracht und kümmert sich nun selbst wieder um seine Tiere. Nach einer Stippvisite beim Geburtstag seines Enkelkindes zieht Fink weiter in Richtung Frankreich. Vielleicht kommt er im kommenden Sommer wieder zurück nach Zimmern. „Wer weiß, wo mich das Leben hintreibt“, sagt er. Aber unterhalb der Burg Hohenzollern, umgeben von sattem Grün, hat es ihm bisher am besten gefallen.