1 Ein Juwel: Sie blicken mit ihrem Ausnahme-Springpferd „Skyscraper 7“ optimistisch in die Zukunft, von links: Timo Beck, Dirk Brünz und Julia Beck. Foto: Maier

Dirk Brünz investiert in ein hochbegabtes Springpferd. In einer Besitzergemeinschaft mit den baden-württembergischen Topreitern Timo Beck und Andy Witzemann will er das Ausnahmepferd in Deutschland halten.









Wie in vielen Bereichen ereignet sich in Deutschland seit Jahren eine Werte-Abschöpfung durch das Ausland. So werden auch im Reitsport edle Springpferde weggekauft. Deutsche Investoren wie Dirk Brünz wollen vielversprechende Pferde halten und investieren in junge Springpferde.