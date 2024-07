Beim Wildseeblick gibt es wieder Mokka am Wegesrand

1 Auf Holzkohle frisch aufgebrüht: Mokka wird am Donnerstag, 11. Juli, wieder auf dem Ruhestein nahe dem Wildseeblick ausgeschenkt. Foto: Kuhnert/Archiv

Zum Geburtstag von Julius Euting wird das Lieblingsgetränk des „Ruhesteinvaters“ an seiner Grabstätte ausgeschenkt.









Am Donnerstag, 11. Juli, ist es wieder so weit: Wanderer auf dem Westweg, die nahe dem Wildseeblick auf dem Ruhestein das Euting-Grab passieren, bekommen kostenlos eine Tasse heißen Mokkas und vielleicht auch einen „Schwarzwälder Rehrücken“, also ein Stück Kuchen.