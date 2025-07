Sie haben geschossen, gestoßen, gefochten und sind geschwommen und gelaufen – und das alles an nur einem einzigen Tag. Fünf Sportler der Fechtabteilung des TV Oberndorf stellten sich am Wochenende den Herausforderungen der Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Friesenkampf 2025 in Munster bei Hannover.

Die Anreise war bereits eine erste Prüfung für die Oberndorfer Delegation. Lange Staus und zahlreiche Baustellen auf der Strecke konnten den fünf Sportlern jedoch nichts anhaben. Trotz der zähen Fahrt blieb die Stimmung im Team durchweg positiv und die Vorfreude auf den Wettbewerb groß.

Lesen Sie auch

Der Friesenkampf selbst verlangt den Athleten alles ab: Luftgewehrschießen, Schwimmen, Kugelstoßen, Laufen und Degenfechten – fünf Disziplinen, die an einem einzigen Wettkampftag absolviert werden müssen. „Das erfordert nicht nur körperliche Ausdauer, sondern auch Konzentration und mentale Stärke bis zum letzten Gefecht“, berichtet Abteilungsleiter Armin Hug.

Gute Ergebnisse erzielt

Über 100 Teilnehmer aus ganz Deutschland traten bei bestem Wetter in Munster an, um sich zu messen. Die Oberndorfer, die sich in den Wochen zuvor mit zusätzlichem Training in den Disziplinen abseits der Fechthalle vorbereitet hatten, schlugen sich hervorragend.

Günther Walter holte in der Altersklasse (Ak) 60 den zweiten Platz. Armin Hug erkämpfte sich in der Ak 50 den dritten Rang. Der junge Luis Albrecht wurde in der stark besetzten U15-Jugendklasse Vierter. Ebenso Rang vier erreichte Dagmar Walter in der AK 60. Nicole Valentin rundete das Ergebnis mit einem neunten Platz bei den Frauen ab.

„Jede Disziplin hat ihre eigenen Herausforderungen. Mal entscheidet die ruhige Hand beim Schießen, mal das Tempo beim Laufen oder die Taktik beim Fechten. Und all das an einem Tag – das zehrt an den Kräften“, resümiert Günther Walter.

Die Fechtabteilung des TV Oberndorf trainiert jeden Donnerstag ab 18 Uhr in der G4-Halle in Oberndorf und freut sich über Interessiert.