1 Markanter Blickfang in der Innenstadt: die Schmid’sche Apotheke Foto: Thomas Fritsch

Sie ist ein Stück Stadtgeschichte: Die Schmid’sche Apotheke in Nagold. Die Inhaber der Traditionsapotheke haben nun die Schließung bekannt gegeben. Wir haben mit dem Mitinhaber Rolf-Dieter Schmid gesprochen.









Seit mehr als 100 Jahren gibt es die Schmid’sche Apotheke in Nagold schon. Das geschichtsträchtige Gebäude, in dem die Apotheke in der Marktstraße ihr Zuhause hat, gilt als echte Sehenswürdigkeit in Nagold.