Ein Stück Selbstbestimmung: Fahrtraining in Schwenningen eröffnet neue Perspektiven

Auf dem Verkehrsübungsplatz am Schwenninger Messegelände konnten Menschen mit einem Handicap beim Freizeitprogramm „Club Orange“ erstmals selbst ein Auto steuern.
Eine gespannte Erwartung lag über dem Verkehrsübungsplatz am Schwenninger Messegelände. Die Sonne zeigte sich freundlich, die Fahrzeuge standen bereit, und für die Teilnehmer des Freizeitprogramms Club Orange der Reha-Südwest Südbaden begann ein Moment, den viele von ihnen so noch nie erlebt hatten: selbst am Steuer eines Autos zu sitzen und die ersten eigenen Meter zu fahren.