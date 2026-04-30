Ein Stück Selbstbestimmung: Fahrtraining in Schwenningen eröffnet neue Perspektiven

Auf dem Verkehrsübungsplatz am Schwenninger Messegelände konnten Menschen mit einem Handicap beim Freizeitprogramm „Club Orange“ erstmals selbst ein Auto steuern.

Eine gespannte Erwartung lag über dem Verkehrsübungsplatz am Schwenninger Messegelände. Die Sonne zeigte sich freundlich, die Fahrzeuge standen bereit, und für die Teilnehmer des Freizeitprogramms Club Orange der Reha-Südwest Südbaden begann ein Moment, den viele von ihnen so noch nie erlebt hatten: selbst am Steuer eines Autos zu sitzen und die ersten eigenen Meter zu fahren.

Möglich gemacht hatte dieses besondere Erlebnis die Reha-Südwest Südbaden, die mit ihrem halbjährlichen Freizeitprogramm regelmäßig Angebote schafft, die Teilhabe und neue Erfahrungen ermöglichten. In Kooperation mit der Fahrschule Guido Steidinger aus Titisee-Neustadt konnten erwachsene Menschen mit Handicap erstmals selbst ein Fahrzeug steuern – sicher begleitet und unter realistischen Bedingungen.

Die Idee dazu stammte von Stefanie Jaschke von den Ambulanten Diensten der Reha-Südwest, die nach einer Möglichkeit gesucht hatte, ihren Klienten einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen. Mit Guido Steidinger fand sie einen Partner, der das Projekt sofort unterstützte und seine Fahrzeuge sowie die Fahrlehrer kostenlos zur Verfügung stellte.

Die Nachfrage war so groß gewesen, dass insgesamt drei Autos organisiert und die Gruppe erweitert wurde. Zwölf Teilnehmer aus Bad Dürrheim, Titisee-Neustadt, Löffingen, Villingen-Schwenningen und weiteren Orten nutzten die Gelegenheit, sich erstmals selbst ans Steuer zu setzen. Für einige war es das erste Mal überhaupt in einem Auto gewesen, andere wollten herausfinden, ob ein Führerschein für sie grundsätzlich infrage kommen könnte.

Schritt für Schritt an Gas und Bremse herangeführt

Begleitet wurden sie von Fahrlehrern der Fahrschule sowie einer Assistenzkraft der Reha-Südwest, die für Sicherheit sorgten und Schritt für Schritt an Gas, Bremse und Lenkung heranführten.

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Stefanie Jaschke zeigte sich zufrieden und betonte, wie viel dieser Tag den Teilnehmern bedeutet habe. Für viele war es ein Moment gewesen, der weit über eine Freizeitaktivität hinausging – ein Stück Selbstbestimmung und ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleiben wird. Auch der Schwarzwälder Automobilclub (SAC) hatte gerne das Vorhaben unterstützt. Vorsitzender Joachim Konopka freute sich über die große Resonanz und sprach von einer gelungenen Premiere, die aus seiner Sicht gerne wiederholt werden könne. „So etwas hat es hier noch nicht gegeben – und es ist schön zu sehen, wie viel Freude das macht“, sagte er am Rand der Veranstaltung.