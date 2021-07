2 Im "Wilhelms" gibt es auch "Burn-a-Brettle": eein Mini-Bratspieß, den man sich selbst englisch, medium oder durch braten kann. Foto: Lück

Weinkeller? Osteria? Enoteca? Die neue Gastronomie der Glitzenhirns hat in Lützenhardt eröffnet

Waldachtal-Lützenhardt - Und plötzlich bist du mitten in Siena! Waldachtal-Lützenhardt. Maierhofstraße 6. Lisa Glitzenhirn lächelt: "Die Arbeit im Deko-Café mit den Gästen meiner Mutter hat mich so inspiriert, dass ich mein eigenes Ding haben wollte." Und das "Wilhelms" ist jetzt fertig.

Ich wäre heute (2. Juli) eigentlich gar nicht da. Sondern beim härtesten Pferderennen der Welt in Siena. Um 19 Uhr knallt die Kanone – unter frenetischem Jubel von 40.000 dicht gedrängten Menschen auf dem Muschelplatz kommen die Reiter mit den Pferden aus dem Rathaus. Doch wegen Corona fällt das natürlich aus.

Dafür trifft mich jetzt der Donnerschlag in der Maierhofstraße 6 in Lützenhardt.

Die Tür im Souterrain in der Maierhofstraße geht auf. Wow. Strahlendes Lächeln. Die rote Berkel-Maschine zum Schinken-Schneiden vor der Bar. Links das schwarze Steinwaschbecken. Darüber die Weingläser. Rechts die Espressomaschine. Unten die grauweißen Fliesen im floralen orientalischem Retro-Blumenmuster.

Verdammt. Laufe ich gerade mit meiner Contrada hinter dem Pferd die steile Via Vallorozzi in Siena hoch zum Muschelplatz?

Eine "Enoteca" im Osteria-Style

Nein! Das "Wilhelms" ist das neueste Projekt der Glitzenhirns. Eine italienische "Enoteca" im Osteria-Style. Lisa Glitzenhirn: "Das Beste hast Du noch nicht gesehen – den Gewölbekeller!" Links geht’s runter. Grüne Stühle, Tische und Bänke aus altem, aufgearbeitetem Holz. Die Weinflaschen liegen im Steinregal. An der Decke: Zwei alte Holzstangen, in denen die Leuchten versteckt sind. Ein grauer T-Stahlträger. Doch da laufen die kupfernen Heizungsleitungen rein.

Zimmermann Henry Glitzenhirn lächelt: "Das ist die Deckenheizung. Und ich finde, im Mix zwischen den uralten Gewölbesteinen, dem alten Holz, was wir aus dem Haus vom Abriss wieder verwendet haben, ist das eine gelungene, stilvolle Mischung geworden!" An der Stirnseite hängt noch die schwarze Tafel – in Kreide die aktuellen Weine und Antipasti drauf.

Lisa Glitzenhirn: "Ich fand den Gewölbekeller so toll. Wir haben erst mit dem Café angefangen und das war hier alles Abstellfläche. Drei Jahre lang habe ich überlegt, was kann man daraus machen?" Und ist dann auf die Idee des Wilhelms gekommen. Papa Henry und die Bauarbeiter durften erst mal den Boden im Gewölbekeller ausbuddeln und die alten Steinplatten tiefer legen. Lisa: "Sonst hätten wir keine vernünftige Stehhöhe hinbekommen!" Die alten Bretter und Ziegel vom Haus wurden liebevoll wieder aufgearbeitet und verarbeitet.

Jetzt sind die Glitzenhirns endlich fertig. Lisa: "Wir haben schon die letzten beiden Wochenenden mit Freunden und Bekannten Soft-Opening gemacht. Alle haben spontan gesagt: ›Das ist ja wie in einer Osteria in Italien!‹. Auch ganz riesig angekommen ist: Das ›Burn-a-Brettle‹.‹"

Was ist das denn? Lisa: "Das haben wir ganz neu entdeckt!" Die Wirtin stellt das Teil auf den Tisch. Ein Mini-Bratspieß. Sie sagt: "In die Feuerschale schüttet man Strohrum und Zucker rein, zündet es an. Dann Fleisch aufspießen – und du kannst dir dein Stück braten, wie du willst. Und auf dem Brett gleich kontrollieren, ob es englisch, medium oder durch ist. Das kam bei den ersten Gästen schon super an!" Papa Henry: "Aber das Fleisch auf dem Brett noch zwei Minuten lang ruhen lassen!"

Anderer Charakter als das Deko-Café

Das Wilhelms. Jede Menge guter Wein. Mit völlig anderem Charakter als das Deko-Café oben drüber. Schon beim ersten Schritt durch die Eingangstür bist du mitten in Italien. Wirtin Lisa: "Ich denke, damit haben wir ein kleines, feines Angebot geschaffen. Ideal auch für kleine Feiern bis zu 20 Gästen."

Gastronom Oliver Widmann (unter anderem Martinique) aus Freudenstadt ist auch da. Er sagt: "Henry fällt immer etwas Geniales ein."

Das Wilhelms ist Donnerstag bis Samstag (19 bis 23 Uhr) geöffnet.