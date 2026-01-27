Ein Stück Heimat seit 1895: Das Gasthaus Rößle – seit 131 Jahren fest in Schönwald verwurzelt

Seit mehr als 130 Jahren ist das Gasthaus Rößle fester Bestandteil von Schönwald. Heute führen Frank und Silvia Walter den Familienbetrieb mit viel Einsatz und Liebe zur Tradition.
Das Gasthaus Rößle, wie man es heute kennt, besteht seit dem Jahr 1895. Eine Urkunde zur Wirtschaftseröffnung vom 10. September 1895 hängt noch immer im Gasthaus – ein sichtbares Zeichen für eine lange Geschichte, die bis heute fortgeschrieben wird. Ein Gerücht hält sich allerdings hartnäckig: Das Gasthaus Rößle solle schließen. Doch wer mit den Inhabern spricht, merkt schnell – daran ist nichts wahr.