Ein Stromspeicher für Albstadt: Probates Mittel gegen den Netzkollaps

Im ehemaligen Amalon-Gebäude in der Ebinger Schmiechastraße wird im Februar ein Stromspeicher mit sechs Megawattstunden Kapazität den Betrieb aufnehmen.
Die Energiewende, es hat sich mittlerweile herumgesprochen, wird allein mit Photovoltaik und Windrädern nicht zu bewerkstelligen sein. Es bedarf zusätzlich eines Ausbaus der Infrastruktur, zum einen der Leitungsnetze, zum anderen der Speicherkapazitäten. Mittlerweile liefern die regenerativen Energieerzeuger an besonders sonnigen oder windigen Tagen mehr Strom, als die Netze aufnehmen können; dann müssen sogenannte „Redispatch“-Maßnahmen ergriffen und die Stromerzeuger notfalls ausgebremst werden. Das wäre nicht notwendig, wenn es genügend Speicher gäbe.