Ein Stromspeicher für Albstadt: Probates Mittel gegen den Netzkollaps

Im ehemaligen Amalon-Gebäude in der Ebinger Schmiechastraße wird im Februar ein Stromspeicher mit sechs Megawattstunden Kapazität den Betrieb aufnehmen.

Die Energiewende, es hat sich mittlerweile herumgesprochen, wird allein mit Photovoltaik und Windrädern nicht zu bewerkstelligen sein. Es bedarf zusätzlich eines Ausbaus der Infrastruktur, zum einen der Leitungsnetze, zum anderen der Speicherkapazitäten. Mittlerweile liefern die regenerativen Energieerzeuger an besonders sonnigen oder windigen Tagen mehr Strom, als die Netze aufnehmen können; dann müssen sogenannte „Redispatch“-Maßnahmen ergriffen und die Stromerzeuger notfalls ausgebremst werden. Das wäre nicht notwendig, wenn es genügend Speicher gäbe.

Aber so weit ist man momentan noch nicht. Indes hilft jeder kleine Schritt – und gar so klein ist derjenige, den Matthias Dobbrunz und Jochen Hörer, die Gründer und Chefs der Ebinger Firma comi-energy derzeit unternehmen, nicht. Die beiden bauen in das Erdgeschoss von Amalon, in dem sich einst die Färberei befand, Batterieschränke mit einer Leistung von zwei Megawatt und einer Speicherkapazität von insgesamt sechs Megawattstunden ein. Um die Zahlen anschaulich zu machen: Mit diesem Speichervermögen könnte man 190 E-Auto gleichzeitig aufladen, alternativ ein E-Auto auf eine 30 000 Kilometer lange Reise schicken oder den gesamten Ebinger Norden zwischen Eisplatz und Mazmann drei Stunden lang mit Strom versorgen.

Das ökologische Kalkül dieses Projekts leuchtet unmittelbar ein: Jeder neue Stromspeicher trägt dazu bei, die Stromversorgung in Zeiten der Spitzenauslastung sicherer und damit Gas- und Kohlekraftwerke – die angeblich unentbehrlich sind, wenn es draußen bedeckt und windstill ist – entbehrlicher zu machen.

Das Geschäftsprinzip: antizyklisch Strom kaufen und verkaufen

Aber wie sieht das betriebswirtschaftliche aus? Womit machen Dobbrunz und Hörer ihren Schnitt? Ganz einfach, sie kaufen Strom zu Tageszeiten ein, wenn er vergleichsweise billig ist – im Zweifelsfall vor- und nachmittags sowie nachts – und geben ihn ab, sobald Bedarf, Nachfrage und Preis steigen, etwa morgens, wenn die Kaffeemaschinen anspringen, oder abends, wenn die Fernseher laufen. Ihr Geschäft ist die Preisdifferenz zwischen billigem und teurem Strom, von der sie einerseits profitieren und die sie andererseits durch ihr antizyklisches Einkaufsverhalten einzuebnen helfen.

Aber warum so bescheiden – und warum bei Amalon? Dobbrunz und Hörer wissen wohl, dass die großen Energieunternehmen in ganz anderen Dimensionen planen – der Gundremminger Stromspeicher der EnBW ist für 400 Megawatt Leistung ausgelegt und nimmt eine zwei Fußballfelder große Fläche in Anspruch.

Aber genau das wollen die beiden nicht: Erstens deckt ein solcher Riesenspeicher zwangsläufig ein sehr großes Einzugsgebiet ab, beansprucht also seinerseits beträchtliche Netzkapazitäten – und zweitens bedarf er einer gewaltigen Infrastruktur, die erst einmal geschaffen werden muss. Amalon dagegen besitzt diese Infrastruktur bereits; die Leitungen sind installiert; die Färberei brauchte viel Strom. Und die Wege zum Verbraucher sind kurz; das Netz wird vergleichsweise wenig beansprucht. „Wir sind für dezentrale Lösungen“, sagt Jochen Hörer. „Lieber viele kleine Hawaiis als ein fettes Australien!“

Brandlast ist geringer als die von Kartonagen

Das kleine Hawaii ist allerdings auf seine eigene Weise aufwendig. Das Amalon-Gebäude steht mitten in der Stadt; Jochen Hörer und Matthias Dobbrunz mussten diverse Termine mit der Feuerwehr und dem Stadtbrandmeister absolvieren, bis deren Bedenken in Sachen Brandschutz ausgeräumt waren. Die Brandlast, versichern sie, sei geringer als etwa die von Kartonagen, die Gefahr der Selbstentzündung aufgrund der niedrigeren Energiedichte der verwendeten Batterien nicht annähernd so hoch wie die bei Elektroautos. Gleichwohl bauen sie eine Löschwasserrückhaltung ein, damit die Schmiecha im Brandfall nicht belastet wird.

Wird es bei einer Batteriespeicheranlage diese Art bleiben? Gewiss nicht, versichern Dobbrunz und Hörer; die von ihnen angebotene schlanke, maßgeschneiderte Lösung für prädestinierte Standorte habe Zukunft. 13 Batterien dieser Art gebe es derzeit in Baden-Württemberg – ; davon seien vier Regel- oder „Graustrom“-Speicher, die auch Strom aus fossiler Erzeugung verwendeten; der im Amalon-Gebäude werde nun der fünfte. Die restlichen neun sind „Grünstromspeicher“; sie speichern nur regenerativ erzeugten Strom. Auch ihre Zahl wird steigen, da ist sich Matthias Dobbrunz sicher. „In naher Zukunft, darauf wette ich, wird keine größere Solar- oder Windkraftanlage mehr ohne dazugehörigen Stromspeicher gebaut werden.“