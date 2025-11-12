Ein Star zieht Bilanz: Anthony Hopkins offenbart in Memoiren Schwächen und Einsicht

Der zweifache Oscar-Preisträger packt in seinen Memoiren «We Did Ok, Kid» freimütig aus. Hopkins schreibt über die Entfremdung von seinem einzigen Kind, Seitensprünge und Alkoholismus.
Los Angeles - Anthony Hopkins zieht mit 87 Jahren Bilanz und beschönigt dabei nichts. Freimütig bekennt sich der zweifache Oscar-Preisträger in seiner Autobiografie "We Did Ok, Kid" zu Schwächen und Tiefpunkten in seinem Leben. Alkohol spielte lange Zeit eine Rolle, das Trinken aufzugeben zog sich über Jahre hin. Der Wendepunkt kam vor knapp 50 Jahren.