Ein Segen für das neue Jahr: Im Europa-Park treffen sich die Sternsinger

Neujahrstreff in Rhinau Deutsche und Franzosen feiern gemeinsam

Zum Neujahrstreff am Rhein kommen seit 1. Januar 1993 Menschen von diesseits und jenseits des Rheins zusammen, um sich bei Crémant und Brezel ein gutes neues Jahr an zu wünschen. So kamen auch in diesem Jahr wieder viele Menschen beider Nationen zusammen, um zu feiern.