Ein Schwenninger in Mannheim: Bei Freiburg zuletzt auf dem Eis – begeistert vom Adler-Spirit

Verteidiger-Talent Colin Schlenker blickt auf seinen Wechsel und die vergangenen anderthalb Jahre zurück. Die U20-WM im Dezember ist das nächste große Ziel.
Etwas Pech hatte der gebürtige Schwenninger Colin Schlenker zuletzt. Kurz vor der Länderspielpause zog er sich im Spiel des EHC Freiburg gegen Bad Nauheim (DEL2) eine Unterkörperverletzung zu. Der Verteidiger konnte deshalb nicht am einwöchigen Lehrgang der deutschen U20 Nationalmannschaft in Füssen – mit den drei Länderspielen gegen Finnland – teilnehmen.