Ein Schüler holt die 1,0: Fünf Absolventen feiern ihren Abschluss an der Abendrealschule Lahr

Die pädagogische Leiterin der Abendrealschule Lahr, Monika Sattler-Hetzel, überreichte die Abschlusszeugnisse und lobte das Engagement der Schüler. Sie hatten zwei Jahre lang am Abend und darüber hinaus für den Abschluss gelernt. Über ihren Abschluss freuen sich Shanna Gruzinski, Maryam Hashim, Alina Wagner, Anna-Lena Seidler sowie Tony Sömmering, der als Klassenbester mit einem Notendurchschnitt von 1,0 zusätzlich einen Preis erhielt.

Carmen Wenkert, Leiterin der Lahrer Volkshochschule (VHS), hob in einer kleinen Ansprache die Zielstrebigkeit und das Durchhaltevermögen der Absolventen hervor. Die Abendschulen werden in Trägerschaft der Stadt Lahr über die Volkshochschule angeboten und haben einen hohen Wert in der aktuellen Bildungslandschaft, wie die Stadt in einer Pressemitteilung hervorhebt. Mit den Abendschulen gebe es eine zweite Chance, den versäumten Bildungsabschluss nachzuholen.

Sattler-Hetzel und das Kollegium der Abendrealschule gratulierten den Absolventen zu ihrer besonderen Leistung, die ihnen nun die nächste Tür öffnen kann und wünschten ihnen viel Erfolg für ihren weiteren Weg. Abschließend wurde Peter Mixner, Lehrer für das Fach Deutsch, verabschiedet. Wenkert dankte ihm für sein besonderes Engagement in der Abendrealschule mit einem Präsent und wünschte auch ihm alles Gute.

Weitere Infos zur Abendrealschule gibt’s bei Monika Sattler-Hetzel, erreichbar unter Telefon 07822/8 67 98 98 oder per E-Mail an arslahr@web.de. Voraussetzungen für die Abendrealschule ist ein Mindestalter von 17 Jahren, ein Hauptschulabschluss oder ein vergleichbarer Abschluss sowie gute Deutschkenntnisse und Grundkenntnisse in Englisch. Infos zum Abendgymnasium gibt’s bei Schulleiter Marc Rabenmüller, erreichbar unter Telefon 07824/66 14 28 und per E-Mail an marc.rabenmueller@Lahr.de.

An den Lahrer Abendschulen sind keine Schulgeldzahlungen zu entrichten, die Schulbücher werden bezuschusst. Allgemeine Informationen und Anmeldungen über die VHS Lahr bei Barbara König, Telefon 07821/91 81 20 oder per E-Mail an barbara.koenig@lahr.de.