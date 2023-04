1 Ein Schleier der Trauer liegt über Lahr Foto: Geitlinger

„Schrecklich“, „unfassbar“, „tragisch“, „so wahnsinnig schlimm“ – die Online-Kommentare unter den Berichten zum Tod von Joachim Heil drücken alle eines aus: große Trauer über den Verlust eines allseits beliebten Lahrers, der ganz offenbar noch so viel mehr war als das.









Die Feiertagsstimmung wurde jäh unterbrochen, als ich am Ostersonntag zufällig am Brandort in Burgheim vorbeikam. Mit großer Beklemmung sah ich, wie die Flammen aus dem Haus schlugen. Und hörte mit Entsetzen, dass es zwei Bewohner nicht geschafft hatten, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Wie vermutlich alle, an deren Ohr die Kunde des Unglücks gedrungen war, bibberte ich, dass es Joachim Heil und seiner Frau Mechthild zumindest den Umständen entsprechend gut gehen möge. Traurigerweise wurde diese Hoffnung im Fall des ehemaligen Lahrer Bürgermeisters und Realschulrektors nicht erfüllt. Er erlag wenige Stunden nach dem Feuer in seinem Haus seinen schweren Verletzungen. Dass Mechthild Heil das dramatische Geschehen überlebte, ist indes mutmaßlich dem Einsatz ihres Mannes zu verdanken.

„Was für ein Held“, sagte jemand, der wenig über Lahr weiß und nichts von Joachim Heil, nachdem man ihm die schlimmen Ereignisse vom Ostersonntag und der darauffolgenden Nacht geschildert hatte. Auf einen fragenden Blick folgte eine nähere Erklärung – und eine Wiederholung: „Ein 90-Jähriger fürchtet um das Leben seiner Frau und stürzt sich, ohne über die Folgen für ihn nachzudenken, in die Flammen. Was für ein Held!“

Als leidenschaftlicher Kämpfer für die Stadt Lahr, stets freundlich, klug, humorvoll, ja sogar als Vorbild beschrieben ihn Weggefährten nach seinem Tod unserer Redaktion. Joachim Heil selbst hat in seinen letzten Lebensstunden seine ganze Größe – und große Liebe gezeigt. Er hat bewiesen, dass er vor allem eins war: ein guter Mensch.