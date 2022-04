1 Diese Baustellenampel mitten in der Landschaft irritiert so manchen Autofahrer und Radfahrer. Foto: Bantle

Auf einen landwirtschaftlichen Feldweg bei Fischbach steht eine Baustellenampel. Ist es ein Schildbürgerstreich? Das glauben jedenfalls die meisten Autofahrer.















Niedereschach-Fischbach - Etwas verwundert reiben sich so manche Autofahrer und auch Radfahrer die Augen, wenn Sie im Bereich der "Tummelhalde" in Richtung "Bubenholz" auf dem dortigen Verbindungsweg unterwegs sind. Dort steht, mitten in der Landschaft, eine Ampel und regelt den Verkehr im Einfahrtsbereich zu einem landwirtschaftlichen Feldweg. "Sie ist tatsächlich in Betrieb", wunderte sich jüngst eine Radfahrerin, die zunächst an einen verspäteten April-Scherz oder Schildbürgerstreich dachte.