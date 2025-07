Das Haus Waldeck in Nagold wird in diesem Jahr abgerissen. Danach soll der Kreuzertalbach freigelegt werden. Am 5. Mai 1927 sorgte genau dieser Bach für eine verheerende Hochwasserkatastrophe.

Nachdem über dem Eisberg ein Unwetter mit Hagel und Starkregen niedergegangen war, bahnten sich die ungebändigten Wassermassen ihren Weg. Besonders betroffen: der kleine Kreuzertalbach und das gesamte Kreuzertal entlang der Herrenberger Straße.

Mittendrin: das 1891 erbaute Haus Waldeck, das bekanntlich am Anfang des Kreuzertals steht, dort, wo der kleine Bach – im Normalfall eher ein Rinnsal – den Eisberg hinunterfließt. Heute noch verläuft der Bach unterirdisch. Das soll sich nach dem Abriss des Gebäudes ändern.

Angst und Schrecken

Das Unwetter vom 5. Mai 1927 versetzte die Patienten und Bediensteten im Haus Waldeck jedenfalls in Angst und Schrecken. Im Jahresbericht der damaligen Versorgungskuranstalt ist nachzulesen, welch dramatische Szenen sich damals ereignet haben müssen. Dass im Waldeck selbst keine Todesopfer zu beklagen waren, grenzt an ein Wunder.

„Ein bis zwei Kilometer hinter der Anstalt ging ein Wolkenbruch nieder“, schreibt der Verfasser des Berichts. „Die Wasser sammelten sich in dem kleinen Kreuzertal, in dessen Sohle die Anstalt liegt und prallten um halb 4 Uhr nachmittags gegen die Hinterwand des Hauses, sprengten die Türen auf und überschwemmten in einem Augenblick die sämtlichen Kellerräume mit den Heizanlagen und Motoren, sowie die Räume des unteren Stockwerks, Küche, Speisesaal, Aufnahmezimmer und Geschäftszimmer.“ Von einem Gemisch aus Wasser, Hagel und Walderde ist die Rede. Auch der Hof und der Garten wurden zum Teil mit „meterhohem Geröll“ bedeckt.

Das Genesungsheim Waldeck (links) und die Waldlust (rechts der Straße) liegen direkt im Kreuzertal. Am 5. Mai 1927 verwandelte sich der Kreuzertalbach in einen reißenden Fluss. Foto: Stadtarchiv Nagold

„Zum Glück waren bei der Katastrophe keine Menschenleben zu beklagen“, heißt es in dem Bericht. Der Grund: Die Kranken in der auf Atemwegskrankheiten spezialisierten Kuranstalt waren noch in den Liegehallen untergebracht und wurden während des Gewitters auch angehalten, dort zu bleiben. So seien sie „noch nicht zum Kaffeetisch gegangen“. Das ging also gerade noch mal gut, denn der ebenerdig liegende Speisesaal war stark von den Unwetterfluten betroffen.

Zwei Menschen überleben nur knapp

Ein Patient aber befand sich im Speisesaal. „Dieser floh vor dem hereinstürzenden Wasser durch die hintere Türe in den Garten und wurde dort ebenso wie ein Krankenwärter vom Wasser eingeholt und niedergeworfen“, heißt es in dem Bericht.

Die beiden Männer hatten Glück im Unglück – „sie konnten sich an einem Baum festhalten und aufrichten und wurden auf diese Weise gerettet.“ Zudem fügt der Berichtende hinzu: „Zum Glück befand sich auch gerade niemand in den Kellerräumen.“

In der Stadt stirbt ein Mensch

Die Schäden am Haus Waldeck waren immens. Der Betrieb musste sofort eingestellt werden. Manche Patienten wurden vorzeitig entlassen, die anderen auf Heilstätten in Weingarten, in die Charlottenhöhe und in Wilhelmsheim verlegt.

Etwa zehn bis 15 Gehminuten entfernt, in Nagold selbst, wütete das Hochwasser nicht weniger stark. Und dort war auch ein Todesopfer zu beklagen: Ein 60-jähriger Arbeiter in einer Möbelfabrik in der Herrenberger Straße konnte sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen und ertrank vor den Augen seiner Kollegen.

